NMC Tree Plantation: पुणे महामार्गावरील रस्त्यातील वृक्षांचे पुनर्रोपण! 24 झाडांच्या बदल्यात 120 नवीन झाडे

NMC Tree Plantation : महामार्गाचे विस्तारीकरण होऊ नये गेल्या अनेक वर्षांपासून रस्त्याचाच असलेल्या नाशिक- पुणे महामार्गावरील द्वारका ते दत्तमंदिर या दरम्यानची मोठे महाकाय वृक्ष हटविण्यास महापालिकेच्या उद्यान विभागाने परवानगी दिली आहे.

मात्र, परवानगी देताना २४ झाडांच्या बदल्यात १२० नवीन झाडे लावणे बंधनकारक राहणार असून २४ पैकी नऊ वृक्षांचे पुनर्रोपण केले जाणार आहे. (Replanting of Road Trees on Pune Highway 120 new trees instead of 24 trees nashik)