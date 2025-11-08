Nashik Ozar Airport : नाशिकचे विमानसेवा वेळापत्रक बिघडले! ओझरवर दाट धुक्याची चादर; सकाळच्या विमानांना विलंब

नाशिक: ओझर विमानतळावर मागील दोन दिवसांपासून सकाळच्या वेळेत पडणाऱ्या दाट धुक्यामुळे विमान सेवांना विलंब होत आहे. शुक्रवारी (ता. ७) देखील नवी दिल्लीहून येणाऱ्या विमानाला विलंब झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. .त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय झाली. दरम्यान, नवी दिल्ली येथील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील धावपट्टीसह अन्य कामांमुळे २८ नोव्हेंबरपर्यंत नाशिक-दिल्ली रात्रीची विमानसेवा बंद असणार आहे..गेल्या काही दिवसांपासून वातावरणात मोठा बदल झाला असून थंडीच्या कडाक्यात वाढ झाली आहे. या बदलासोबतच पहाटेच्या वेळी जिल्हा धुक्यात हरवून जात आहे. त्याचा परिणाम ओझर येथील विमान सेवेवरही होत आहे. शुक्रवारी (ता. ७) दाट धुक्यामुळे नवी दिल्लीहून येणाऱ्या विमानाला विलंब झाल्याची माहिती मिळत आहे. .त्यामुळे या विमानाने नाशिकमध्ये येणाऱ्या प्रवाशांची चांगलीच गैरसोय झाली. तर या विमानाने नवी दिल्लीला जाणाऱ्या प्रवाशांचा विमानतळावर खोळंबा झाला, परिणामी त्यांचे पुढील कामांचे वेळापत्रक बिघडले. दरम्यान, सकाळच्या विमानांना विलंब होत असताना नवी दिल्लीसाठी रात्रीची अतिरिक्त सेवा शुक्रवारपासून (ता. ७) पुढील दोन आठवडे बंद राहणार आहे..Railway Employees Protest: रेल्वे आंदोलन परवानगीशिवाय! अहवाल मागवला; कारवाई होणार.ओझर येथून २६ ऑक्टोबरपासून नवी दिल्लीकरिता रात्रीची सेवा सुरू करण्यात आली आहे. इंडिगोच्या या सेवेला नाशिककरांचा चांगला प्रतिसाद लाभत आहे. परंतु, नवी दिल्ली विमानतळावर धावपट्टीची कामे सुरू आहेत. तसेच जीपीएस यंत्रणेतही बिघाड झाला आहे. त्यामुळे विमानतळावरील रात्रीच्या अनेक सेवा रद्द करण्यात आल्या असून त्यामध्ये नाशिक-दिल्ली सेवेचा समावेश आहे. ही सेवा २८ नोव्हेंबरपर्यंत बंद राहणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. परिणामी, नाशिकमधील उद्योजक व पर्यटकांची गैरसोय वाढणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.