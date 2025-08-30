Ozar News : ओझरमध्ये कचऱ्याचा डोंगर हटणार; बायोमायनिंगसाठी सव्वादोन कोटींचा निधी मंजूर

ओझर: केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) २.० च्या धर्तीवर राज्यामध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत ओझर नगर परिषद हद्दीतील ४० हजार टन साठविलेल्या कचरा बायोमायनिंगसाठी सुमारे सव्वादोन कोटींच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्याची माहिती आमदार दिलीप बनकर यांनी दिली..ओझर हे मोठ्या प्रमाणावर नागरी वस्तीत वाढणारे शहर निर्माण होत आहे. शहरात नवनवीन नगरे वसत असून, नागरिकांना आवश्यक सोयी-सुविधा मिळण्यास मोठ्या प्रमाणावर अडचणी होत आहेत. त्यातच प्रामुख्याने घनकचरा व्यवस्थापन करणे महत्त्वाचे आहे; परंतु ओझर नगर परिषदेकडे घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने शहरातून वाहणाऱ्या बाणगंगा नदीलगत मोठ्या प्रमाणात कचरा संकलित झालेला आहे. .या कचऱ्यावर योग्य पद्धतीने प्रक्रिया झालेली नसल्याने नदी व वायुप्रदूषणाचे प्रमाण वाढून नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासंदर्भात शहरातील नागरिकांनी अनेकदा मागणी केली होती. नागरिकांच्या मागणीनुसार आमदार बनकर यांनी शासनाकडे बायोमायनिंगसाठी निधीसाठी मागणी केली होता. मागणीनुसार ओझर शहराच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सुमारे सव्वादोन कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. या निधीतून ओझर शहरात पडून असलेला सुमारे ४० हजार टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून विल्हेवाट लावली जाणार आहे..Uttarakhand Rain: उत्तराखंडमध्ये निसर्गाचा पुन्हा प्रकोप; पाच जणांचा मृत्यू, भूस्खलनामुळे तीस ते चाळीस कुटुंब ढिगाऱ्याखाली.कसे होणार बायोमायनिंग?‘बायोमायनिंग’ ही एक वैज्ञानिक पद्धत आहे. या पद्धतीनुसार साठविलेल्या कचऱ्याचे मशिनद्वारे विलगीकरण केले जाते. यामध्ये प्लॅस्टिकसारखा न कुजणारा कचरा वेगळा करून प्लॅस्टिक कचरा खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांना हा कचरा विकला जातो, तर शिल्लक राहिलेल्या कचऱ्याचे रिसायकलिंग करून कंपोस्ट खताची निर्मिती केली जाते. हे खत नगर परिषदेमार्फत शेतकऱ्यांना विक्री केले जाईल. पर्यायी नगर परिषद उत्पन्न मिळू शकते व कचऱ्याचीही विल्हेवाट लागू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.