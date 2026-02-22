नाशिक

Ozar Bus Stand : ओझर बसस्थानकात अखेर पाच वर्षांनंतर लालपरीची ‘घरवापसी’! आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर प्रशासन झुकले

Long-Distance Buses Finally Halt at Ozar Bus Stand : लांब पल्ल्याच्या बस वारंवार मागणी करुनही ओझर येथील कोट्यवधी रूपये खर्चून बांधलेल्या दुर्गादेवी मंदिराजवळील स्थानकात येत नव्हत्या.
ओझर: नाशिक- धुळे मार्गावर धावणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या बस वारंवार मागणी करुनही ओझर येथील कोट्यवधी रूपये खर्चून बांधलेल्या दुर्गादेवी मंदिराजवळील स्थानकात येत नव्हत्या. परिणामी, प्रवाशांना महामार्गावर उन्हा-तान्हात तासन्‌तास उभे रहावे लागत होते. बस बसस्थानकात न येता भरधाव निघून जात होत्या.

