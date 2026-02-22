Ozar Bus Stand : ओझर बसस्थानकात अखेर पाच वर्षांनंतर लालपरीची ‘घरवापसी’! आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर प्रशासन झुकले

ओझर: नाशिक- धुळे मार्गावर धावणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या बस वारंवार मागणी करुनही ओझर येथील कोट्यवधी रूपये खर्चून बांधलेल्या दुर्गादेवी मंदिराजवळील स्थानकात येत नव्हत्या. परिणामी, प्रवाशांना महामार्गावर उन्हा-तान्हात तासन्तास उभे रहावे लागत होते. बस बसस्थानकात न येता भरधाव निघून जात होत्या. .येथील जनसेवा मंडळ, जयमल्हार ज्येष्ठ नागरिक संघ व अमर जवान माजी सैनिक कल्याण समितीच्या कार्यकर्त्यांनी तीव्र आंदोलनाचा इशारा देताच दोन दिवसांपासून लांब पल्ल्याच्या बससह लोकल बसची ‘अनाऊसमेंट’ झाल्याने प्रवाशांच्या आनंदाला पारावार उरला नाही..येथील जनसेवा मंडळ, जयमल्हार ज्येष्ठ नागरिक संघ व अमर जवान माजी सैनिक कल्याण समितीच्या कार्यकर्त्यांनी राज्य परिवहन महामंडळाचे नाशिक विभागीय नियंत्रक सतीश शिरसाठ व व्यवस्थापकांना ओझरच्या नवीन बसस्थानकात बस न थांबल्यास २८ फेब्रुवारी २०२६ ला तीव्र रास्तारोको आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे दिला होता. .आंदोलनाचा इशारा देताच विभागीय नियंत्रकांनी जिल्ह्यातील नाशिक- १, नाशिक-२, मालेगाव, मनमाड, सटाणा, सिन्नर, नांदगाव, इगतपुरी, लासलगाव, कळवण, पेठ, येवला, पिंपळगाव बसवंत येथील आगार व्यवस्थापकांना धुळे, मालेगाव, नंदुरबार, सटाणा, मनमाड, नांदगावकडे जाणाऱ्या बस ओझर बसस्थानकात जाऊन प्रवाशांची चढ-उतार करण्याच्या लेखी सूचना दिल्या. त्यानंतर संबंधित आगाराच्या बस ओझर स्थानकात येऊ लागल्याने प्रवाशांची गैरसोय दूर झाली.....तर चालक- वाहकांवर कारवाईनाशिक- धुळे मार्गावर धावणाऱ्या सर्व बस येताना- जाताना ओझर बसस्थानकात जाऊन वाहतूक नियंत्रण कक्षात नोंद केल्यावरच पुढे मार्गस्थ होतील, अशी सक्त सूचना विभागीय नियंत्रकांनी केली आहे. याबाबत कुठल्याही प्रकारची तक्रार उद्भवल्यास अथवा रास्ता रोको आंदोलन झाल्यास संबंधित चालक- वाहकांवर जबाबदारी निश्चित करून प्रचलित नियमाप्रमाणे कारवाईचा इशारा देण्यात आला..Rahul Gandhi: महापालिका निवडणूक अपयशाचा आढावा, निकालावर राहुल गांधींकडून नाराजी .लाखो रुपये खर्चून बांधण्यात आलेल्या बसस्थानकात लांब पल्ल्याच्या, तसेच स्थानिक बस जात नव्हत्या. त्यामुळे प्रवाशांना महामार्गावरच तासन्तास ताटकळत राहावे लागत होते. याबाबत अनेकदा सूचना देऊनही महामंडळाचे अधिकारी दुर्लक्ष करीत होते. आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर येथील स्थानकात बस येऊ लागल्याचा आनंद आहे. ही सेवा कायमस्वरूपी राहावी. अन्यथा, आंदोलन केले जाईल.- राजाराम दहाडदे, अध्यक्ष, जनसेवा मंडळ, ओझर.दुर्गामाता मंदिराजवळील नवीन बसस्थानकात मुंबई, कल्याण, नाशिक ते धुळे मार्गावरील मालेगाव, मनमाड, सटाणा, सिन्नर, नांदगाव, इगतपुरी, लासलगाव, कळवण, पेठ, येवला आगाराच्या बस थांबत आहेत. स्थानकात न येणाऱ्या वाहक- चालकांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. प्रवाशांनी महामार्गावर उभे न राहता स्थानकावर थांबावे.- योगिता बेडसे, आगार निरीक्षक, पिंपळगाव बसवंत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.