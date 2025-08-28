Nashik News : ओझरमध्ये बनावट कीटकनाशके विक्रीचा पर्दाफाश; कृषी विभागाकडून १.६९ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

नाशिक: विनापरवानागी कीटकनाशके व जैवउत्तेजक विक्री केल्याप्रकरणी कृषी विभागाने ओझर (ता. निफाड) पोलिस ठाण्यात विक्रेत्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. संशयित गोविंद भामरे यांच्यासह तिघांकडून एक लाख ६९ हजारांचा मुद्देमालही जप्त करण्यात आला. .जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयास ओझर येथे अप्रमाणित कीटकनाशके व जैवउत्तेजक विक्री होत असल्याची माहिती मिळाली. त्या माहितीच्या आधारे कृषी विभागाच्या भरारी पथकाने मंगळवारी (ता. २६) दिल्ली येथील ट्रूबडी कन्सल्टिंग कंपनीचे सहायक व्यवस्थापक सतीश पिसाळ यांना बनावट ग्राहक बनून कीटकनाशके व जैवउत्तेजकाची खरेदी करण्यासाठी ओझर (ता. निफाड) येथील खंडेराव महाराज मंदिर परिसरात पाठविले. संशयित गोविंद भामरे यांना भ्रमणध्वनीद्वारे मालाची मागणी केली. .संशयित खंडेराव महाराज मंदिरात माल घेऊन आधीच उपस्थित होते. पकडलेल्या साठ्याबाबत डॉ. जगन सूर्यवंशी यांनी बिलाची व परवान्याची मागणी केली असता भामरे यांनी कुठल्याही प्रकारचे बिल व परवाना सादर केला नाही. या मालाविषयी संशय बळावल्याने ओझर पोलिस ठाण्यात नेऊन मालाची पंचांसमक्ष शहानिशा केली. बायर क्रॉप सायन्सचे लुना व नेटिवो, तर सिजेंटा कंपनीची स्कोर ही बुरशीनाशक, सिजेंटा कंपनीचे इसाबिऑन व पेन्शिबाओ, वांग प्रा. लि.चे बायो-आर ३०३ हे जैवउत्तेजक आढळून आले. .कीटकनाशक व बायोस्टीमुलंट पोलिस ठाण्यात जमा केले. त्यातून कीटकनाशके कायदा १९६८ व कीटकनाशक नियम १९७१ मधील विहित केलेल्या तरतुदीनुसार कीटकनाशकाचे नमुने काढण्यात आले. कीटकनाशकाचे नमुने ठाणे येथील चाचणी प्रयोगशाळा पाठविण्यात आले. ओझर पोलिस ठाण्यात संशयित भामरे, वैभव यादवराव सोनवणे व कुलकर्णी (रा. पुणे) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला..Rural Development : शेतमाल वाहतुकीसाठी पाणंद रस्त्यांच्या सुधारणा समितीची स्थापना.नाशिकचे विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष काटकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हा भरारी पथकाचे प्रमुख तथा कृषी विकास अधिकारी संजय शेवाळे, जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी डॉ. जगन सूर्यवंशी, कृषी अधिकारी गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक राहुल धनगर (निफाड) यांनी ही कारवाई केली. कीटकनाशक निरीक्षक धनगर यांनी ओझर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. सहायक कृषी अधिकारी अमोल सोमवंशी, योगेश निरभवणे, सतीश पिसाळ यांनी पंच म्हणून स्वाक्षरी केली. शेतकऱ्यांनी अधिकृत विक्रेत्यांकडून पक्के बिल घेऊनच कीटकनाशके व जैवउत्तेजकांची खरेदी करावी, असे आवाहन रवींद्र माने यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.