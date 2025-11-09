Ozar Municipal Election : ओझरची निवडणूक फिरणार कदम काका-पुतण्याभोवती! आमदार बनकरांची भूमिका निर्णायक; इच्छुकांची भाऊगर्दी, अपक्षही वाढण्याची शक्यता

ओझर: जिल्ह्यातील सर्वाधिक मतदारसंख्या असलेल्या ओझर नगरपरिषद निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षातर्फे तयारी सुरू झाली आहे. सध्याची स्थिती पाहता शिवसेना (उबाठा) आणि भाजपमध्ये या निवडणुकीत जोरदार टक्कर असेल असे दिसते. अपक्षांची संख्याही मोठी असण्याच्या शक्यतेने तिरंगी किंवा चौरंगी, चुरशीच्या लढती होतील असे दिसते. एकूण भाजपचे जिल्हाध्यक्ष यतीन कदम आणि माजी आमदार अनिल कदम व आमदार दिलीप बनकर यांच्यासाठी ही निवडणूक अस्तित्वाची असेल..एचएएल कर्मचाऱ्यांची वसाहत आणि ओझर गाव असा मोठा मतदार वर्ग असणाऱ्या निवडणुकीत नगराध्यक्ष व नगरसेवक पदासाठी नशीब अजमावण्यासाठी इच्छुकांची भाऊगर्दी झाली आहे. नगराध्यक्षपद अनुसूचित जातीप्रवर्ग महिलेसाठी राखीव असून १३ प्रभागातून २७ नगरसेवकामध्ये १४ नगरसेवक महिला असतील. त्यामुळे महिलाराज येणार हे निश्चित आहे. १३ प्रभागात एकूण ४७ हजार ४३३ इतके मतदार आहेत..१८ फेब्रुवारी २०२१ ला नगरपरिषदेची स्थापना झाली. पूर्वी ग्रामपंचायतीत ६ वॉर्डातून १७ सदस्य होते. आता १३ प्रभागांमधून २७ नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. युती व आघाडी झाली तर महायुती आणि महाविकास आघाडीला उमेदवारी देताना घटक पक्षांना सामावून घ्यावे लागेल, त्यामुळे कुणाला उमेदवारी द्यायची हा प्रश्न निर्माण होईल. उमेदवारी मिळाली नाही तर इच्छुकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटून बंडखोरीची शक्यता नाकारता येत नाही..निफाड मतदारसंघातील आमदारपद पाचवेळा ओझर येथील कदम कुटुंबीयांकडे होते. शिवसेनेचे (उबाठा) माजी आमदार अनिल कदम यांना विधानसभेत पराभव स्वीकारावा लागल्याने होमपिचवरील नगरपरिषद निवडणूक जिंकण्यासाठी त्यांनी बैठका घेत चाचपणी सुरू केली आहे. .त्यांचे प्रतिस्पर्धी यतीन कदम हे भाजपचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष असून भविष्यातील विधानसभा उमेदवारीची दावेदारी मजबूत करण्यासाठी त्यांना ओझर नगरपरिषदेत भाजपची सत्ता आणणे महत्त्वाचे आहे. या निवडणुकीत शिवसेना (उबाठा) विरुद्ध भाजप अशीच थेट लढत होण्याची शक्यता अधिक आहे..सत्ताधारी आमदार दिलीप बनकर आणि मंत्री छगन भुजबळ यांना मानणारा एक मोठा वर्ग ओझर येथे आहे. तो कोणासोबत जातो की युतीधर्म निभावतो हे चित्र काही दिवसात स्पष्ट होईल. अद्यापपर्यंत कोणत्याही पक्षाने नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार जाहीर केला नाही. सर्व नावे गुलदस्त्यात आहेत. .महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी लढत होण्याची शक्यता असली तरी गटबाजी, बंडखोरी, स्थानिक विकासाचे प्रश्न आणि उमेदवारीच्या दावेदारांमधील स्पर्धा यामुळे ही निवडणूक चुरशीची होईल..दोन गट पडल्याने कार्यकर्ते विखुरलेलेशिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे दोन गट पडल्यामुळे स्थानिक कार्यकर्तेही विभागले गेले आहेत. माजी आमदार अनिल कदम, माजी जिल्हा परिषद सदस्य व भाजपचे नेते यतीन कदम, आमदार दिलीप बनकर गटाचे ओमको चे अध्यक्ष राजेंद्र शिंदे, शिवसेनेचे प्रदीप आहिरे यांच्या गटासह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे उमेदवार चाचपणी सुरू आहेत. .Mumbai News: रहिवाशांना ‘एसआरए’चे कवच! मुंबईतील इमारतींना आता बाहेरील बाजूने जिना लागणार .ओझर नगरपरिषद हद्दीत एचएएल कारखाना, एअरफोर्स स्टेशन, कपडा मार्केट, शैक्षणिक संस्था असूनही ओझरमध्ये मूलभूत सुविधा परिपूर्ण नाहीत. खेळासाठी मैदान, बगीचा, रस्ते, पाणीपुरवठा, भुयारी गटार, कचरा व्यवस्थापन, वसाहतीतील कचरा डेपो स्थलांतर यासारखे प्रश्न अद्यापही सुटलेले नाहीत. स्थानिक कामेही रखडली आहेत. त्यामुळे हे मुद्दे प्रमुख विषय ठरणार आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.