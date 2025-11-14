नाशिक

Ozar Municipal Election : ओझर पालिका निवडणूक: 'महायुती'चा गुंता संपेना; भाजपसह सर्व पक्षांचा स्वबळावर लढण्याचा नारा!

BJP and Other Parties Gear Up for Ozar Municipal Elections : ओझर नगरपरिषद निवडणुकीसाठी भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना (उबाठा) आणि मनसे यांसारख्या पक्षांनी स्वबळावर लढण्याची तयारी केली आहे. यामुळे ओझरमधील निवडणूक तिरंगी/चौरंगी होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
उत्तम गोसावी : सकाळ वृत्तसेवा
ओझर: जिल्ह्यातील सर्वाधिक मतदारसंख्या असलेल्या ओझर नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी भाजपसह सर्वच पक्षांतर्फे निवडणूक स्वबळावर लढविण्याची जय्यत तयारी केली जात असून, वेगवेगळी रणनीती आखली जात आहे. आपापल्या पॅनलसाठी प्रत्येक प्रभागातून उमेदवार चाचपणीचे काम सुरू असून, उमेदवार निश्चित केले जात आहेत. त्यामुळे निवडणूक तिरंगी किंवा चौरंगी होण्याचे चित्र आजतरी दिसत आहे. त्यामुळे निवडणूक रंगतदार होईल.

