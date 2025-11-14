Ozar Municipal Election : ओझर पालिका निवडणूक: 'महायुती'चा गुंता संपेना; भाजपसह सर्व पक्षांचा स्वबळावर लढण्याचा नारा!

ओझर: जिल्ह्यातील सर्वाधिक मतदारसंख्या असलेल्या ओझर नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी भाजपसह सर्वच पक्षांतर्फे निवडणूक स्वबळावर लढविण्याची जय्यत तयारी केली जात असून, वेगवेगळी रणनीती आखली जात आहे. आपापल्या पॅनलसाठी प्रत्येक प्रभागातून उमेदवार चाचपणीचे काम सुरू असून, उमेदवार निश्चित केले जात आहेत. त्यामुळे निवडणूक तिरंगी किंवा चौरंगी होण्याचे चित्र आजतरी दिसत आहे. त्यामुळे निवडणूक रंगतदार होईल..ओझर नगरपालिकेच्या स्थापनेनंतर साडेचार वर्षानंतर प्रथमच निवडणूक होत आहे. दोन दिवसापूर्वी भाजपने ओझर नगरपरिषद निवडणूक स्वबळावर लढविणार असल्याचे जाहीर केले. महायुती होणार नाही हे लक्षात आल्यानंतर राष्ट्रवादीचे राजेंद्र शिंदे व शिवसेनेचे प्रदीप आहिरे तसेच मनसेचे राजेश तापकिरे य राजकीय पक्षांच्या स्थानिक नेत्याकडून स्वबळाचा नारा देण्यात आला. .महाविकास आघाडीमधील शिवसेनेचे (उबाठा) माजी आमदार अनिल कदम यांचीही पॅनेलसाठी जय्यत तयारी सुरू आहे. सर्वच पक्षातर्फे उमेदवाराची चाचपणी करत उमेदवार निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे. येत्या दोन तीन दिवसात राजकीय पक्षाकडून पॅनेलच्या उमेदवारांची नावे घोषित होण्याची शक्यता आहे. .उमेदवारी अर्ज दाखल केले जातील आणि बंडखोर उमेदवारही उमेदवारी अर्ज दाखल करतील, त्यामुळे अपक्ष उमेदवार किती असतील तेही समजणार आहे. आरक्षणानुसार नगराध्यक्षपद अनुसूचित जाती प्रवर्ग महिला राखीव झाले आहेत. तेरा १३ प्रभागातून निवडून येणाऱ्या २७ नगरसेवकांमध्ये १४ महिला नगरसेवक असतील. नगराध्यक्ष व १४ नगरसेविका अशा १५ महिला सत्तेत असतील, त्यामुळे नगरपरिषदेमध्ये महिलाराज येणार हे निश्चित आहे.निफाड मतदारसंघातील आमदारपद पाचवेळा ओझर येथील कदम कुटुंबीयांकडे होते. ओझर ग्रामपालिकेची सत्ताही गेले तीन टर्म माजी आमदार अनिल कदम व त्यांचे चुलत बंधू यतिन कदम यांच्याकडे आलटून पालटून राहिली आहे..शिवसेना (उबाठा) चे माजी आमदार अनिल कदम यांना विधानसभेत पराभव स्वीकारावा लागल्याने स्थानिक पातळीवरील नगरपरिषद निवडणूक जिंकण्यासाठी अनिल कदम व भाजपचे यतीन कदम यांनी काही दिवसांपूर्वीच तयारी सुरू केली होती. बैठका घेत पॅनलचे उमेदवार निश्चित करून एकमेकासमोर उभे ठाकणार आहेत. .यतीन कदम यांनी शिवसेना (उबाठा) पक्षाला धक्का देत शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या माजी जिल्हा परिषद सदस्या शीतल कडाळे आणि त्यांचे शिलेदार गटप्रमुख आणि माजी उपसरपंच प्रकाश महाले यांचा भाजपमध्ये प्रवेश घडवून आणला. शिवसेनेचे (उबाठा) कट्टर कार्यकर्ते माजी उपसरपंच प्रदीप अहिरे हेही काही दिवसांपूर्वीच शिवसेनेत दाखल झाले आहेत. त्याचा या निवडणुकीत भाजप व शिंदेगटाला किती फायदा होतो हे पाहणे उत्सुकतेचे असेल..निवडणुकीतील प्रमुख मुद्देराष्ट्रवादी, शिवसेना,मनसेतर्फे पॅनलचे उमेदवार निश्चित करण्याचे काम सुरू असून आता भाजपचे यतीन कदम यांच्या पॅनेलविरुद्ध शिवसेनेचे (उबाठा) अनिल कदम, राष्ट्रवादीचे ‘ओमको’चे अध्यक्ष राजेंद्र शिंदे, शिवसेनेचे प्रदीप आहिरे व मनसे यांचे वेगवेगळे पॅनेल असण्याची जोरदार चर्चा आहे. .Delhi Red Fort Blast: लाल किल्ल्याजवळ स्फोट : २,९०० किलो स्फोटके कुठून आली? काँग्रेसचा मोदी सरकारला सवाल.ही निवडणूक विकासाच्या मुद्यावर होईल असे सांगितले जात असून ओझरमध्ये मूलभूत सुविधा अद्यापही कमी आहेत. खेळाचे मैदान, बगीचा, रस्ते, पाणीपुरवठा, भुयारी गटारी, कचरा व्यवस्थापन, वसाहतीतील कचरा डेपो स्थलांतर, विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका यासारखे प्रश्न अद्यापही सुटलेले नाहीत. अनेक स्थानिक कामे रखडली आहेत, त्यामुळे हे मुद्दे प्रमुख विषय ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.