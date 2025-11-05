नाशिक

Ozar News : पोलीस बनले समुपदेशक! नाशिकमध्ये अपहरणाचा बनाव करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पोलिसांनी केले समुपदेशन, पालकांना दिला योग्य सल्ला

Two Ozar Students Fake Kidnapping in Two Days : ओझर पोलिस ठाण्यात दोन विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्याच अपहरणाचा बनाव केल्याची कबुली दिली; पालक व विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करून पोलिसांनी संयमी पद्धतीने परिस्थिती हाताळली.
ओझर: स्पर्धेत टिकण्यासाठी पाल्यांकडून प्रत्येक पालकाची मोठी अपेक्षा असणे स्वाभाविकच आहे. परंतु शिक्षक-पालकांच्या या मानसिक दबावातून काही दुर्दैवी घटना घडतात. अशाच मानसिक तणावातून ओझर येथे दोन दिवसांत दोन शालेय विद्यार्थ्यांनी स्वताच्याच अपहरणाचा बनाव केला; मात्र ओझर पोलिसांनी संयमाने परिस्थिती हाताळत विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे समुपदेशन करीत, वर्दीतल्या पालकांचीही जबाबदारी यशस्वीपणे निभावली.

