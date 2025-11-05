Ozar News : पोलीस बनले समुपदेशक! नाशिकमध्ये अपहरणाचा बनाव करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पोलिसांनी केले समुपदेशन, पालकांना दिला योग्य सल्ला

ओझर: स्पर्धेत टिकण्यासाठी पाल्यांकडून प्रत्येक पालकाची मोठी अपेक्षा असणे स्वाभाविकच आहे. परंतु शिक्षक-पालकांच्या या मानसिक दबावातून काही दुर्दैवी घटना घडतात. अशाच मानसिक तणावातून ओझर येथे दोन दिवसांत दोन शालेय विद्यार्थ्यांनी स्वताच्याच अपहरणाचा बनाव केला; मात्र ओझर पोलिसांनी संयमाने परिस्थिती हाताळत विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे समुपदेशन करीत, वर्दीतल्या पालकांचीही जबाबदारी यशस्वीपणे निभावली..घटना एकपहिल्या घटनेत ओझर परिसरात एका शाळेतील विद्यार्थ्याने द्वारका येथून एका अनोळखी व्यक्तीच्या मोबाइलवरून वडिलांशी संपर्क साधत अपहरण झाले आहे. मी स्वतःची सुटका करून घेतली असून,मला तातडीने घ्यायला या, असा फोन केला. हे ऐकून गर्भगळीत झालेल्या पालकाने क्षणाचाही विलंब न लावता थेट नाशिक गाठले..मुलासह ओझर पोलिसात मुलाने आपबिती सांगितली. पोलिस निरीक्षक समीर केदार यांनी मुलाला विश्वासात घेत त्याच्याकडून घटनाक्रम समजून घेताना त्याच्या बोलण्यातील विसंगती शोधली. पोलिस कर्मचारी दुर्गेश बैरागी यांना मुलाच्या जीवनाबद्दल माहिती काढायला लावली. मुलगा मागच्या वेळी मुलगा दोन विषयांत नापास झाल्याचे सांगितले. यावेळीदेखील नापास होण्याची भीती असून, सहकारी मित्र चिडवतील. पालक व शिक्षक रागवतील या भीतीने स्वतःच अपहरणाचा बनाव केल्याचे कबूल केले..घटना दोनदुसऱ्या घटनेत ग्रुप स्टडीसाठी निघालेला विद्यार्थी सहज फिरण्याच्या नादात सायकलवरून थेट पिंपळगावच्या टोल नाक्यापर्यंत गेला. तेथे आपण खूपच लांब आलो असल्याचे लक्षात येताच तो घाबरला.घरी येऊन त्याने,अज्ञातांनी नाकाला रुमाल लावत सायकलसह अपहरण केल्याचे सांगितले. .त्यानंतर पालकांनी थेट पोलिस ठाण्यात माहीती दिल्यावर त्याआधारे पोलिसांनी पिंपळगाव टोलनाका गाठत तेथील सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी केली; परंतु त्यात मुलाने सांगितलेले कोणतेही वाहन पोलिसांना न आढळल्याने मुलास विश्वासात घेत चौकशी केली असता, घरच्यांच्याच धाकाने हा प्रकार केल्याचे त्याने सांगितले..Bhokardan Crime : शेती नावावर करून दिली नाही म्हणून जन्मदात्या पित्यालाच मारहाण करून घरातून दिले हाकलून; मुलगा, सुनेविरुद्ध गुन्हा दाखल.ठराविक वयानंतर पालकाने पाल्याचा मित्र बनण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्याची इतरांसोबत तुलना करू नये. पाल्यांचे म्हणणे नीट ऐकून त्याच्या शाळेत अचानक भेट देऊन त्याचे शिक्षक,मित्र यांच्याशी संवाद ठेवला पाहिजे. शाबासकी द्या.संवाद मात्र कधीही तुटू देऊ नका.- समीर केदार, पोलिस निरीक्षक, ओझर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.