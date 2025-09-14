नाशिक

Ozar Bank : ओझर मर्चंट बँकेची आर्थिक प्रगती: ८७ लाखांचा नफा, सभासदांना ८% लाभांश

Proposal of 8% Dividend and Shareholder Demands : दि ओझर मर्चंट को-ऑप. बँकेला २०२४- २०२५ या आर्थिक वर्षात ३१ मार्च २०२५ अखेर सर्व तरतुदी वजा जाता ८७ लाख ८४ हजार रुपयांचा नफा झाला. सभासदांना आठ टक्के लाभांश देण्याची तरतूद आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
ओझर: येथील दि ओझर मर्चंट को-ऑप. बँकेला २०२४- २०२५ या आर्थिक वर्षात ३१ मार्च २०२५ अखेर सर्व तरतुदी वजा जाता ८७ लाख ८४ हजार रुपयांचा नफा झाला. सभासदांना आठ टक्के लाभांश देण्याची तरतूद आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या परवानगीनंतर नफावाटपाची घोषणा अध्यक्ष राजेंद्र शिंदे यांनी केली. दरम्यान, सभासदांनी दहा टक्के लाभांश वाटप करण्याची मागणी केली आहे.

