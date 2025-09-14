Ozar Bank : ओझर मर्चंट बँकेची आर्थिक प्रगती: ८७ लाखांचा नफा, सभासदांना ८% लाभांश

ओझर: येथील दि ओझर मर्चंट को-ऑप. बँकेला २०२४- २०२५ या आर्थिक वर्षात ३१ मार्च २०२५ अखेर सर्व तरतुदी वजा जाता ८७ लाख ८४ हजार रुपयांचा नफा झाला. सभासदांना आठ टक्के लाभांश देण्याची तरतूद आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या परवानगीनंतर नफावाटपाची घोषणा अध्यक्ष राजेंद्र शिंदे यांनी केली. दरम्यान, सभासदांनी दहा टक्के लाभांश वाटप करण्याची मागणी केली आहे. .निसर्ग लॉन्स येथे झालेल्या बँकेच्या ६४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत अध्यक्षस्थानावरून शिंदे बोलत होते. व्यासपिठावर उपाध्यक्ष प्रवीण लढ्ढा, जनसंपर्क संचालक मंगला कदम, भालचंद्र कासार, रवींद्र भट्टड, विजय शिंदे, भारत पल्हाळ, लक्ष्मण सोनवणे, नंदलाल चोपडा, योगेश चांडक, प्रवीण वाघ, शरद सिन्नरकर, रऊफ पटेल, नीळकंठ कदम, श्रीकांत कदम, गणेश बोरस्ते, जिजाबाई रास्कर, डॉ. सौ. मेघा पाटील, श्रीमती ज्योती भट्टड, अरुण पवार, ॲड. भूषण जाजू, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद वालझाडे, प्रशासकीय कार्यालय प्रमुख दत्तात्रय बापट, मनसुखलाल छाजेड आदिंसह संचालक उपस्थित होते..एनडीसीसीचे निवृत्त व्यवस्थापक बाळासाहेब जाधव म्हणाले,‘ थकीत कर्ज वसूल होणे गरजचे असून त्यामुळे तरतुदी कमी कराव्या लागल्याने संस्थेचा नफा वाढतो, संस्थेने थकीत कर्ज वसुलीसाठी प्रयत्न करावे. माजी संचालक वसंतराव गवळी यांनी दिंडोरी शाखेची प्रगती होत नसल्याने ती बंद करावी किंवा योग्य ठिकाणी हलवावी, बँकेत पूर्वीप्रमाणे फ्रँकिंगची सुविधा सुरू करावी अशा सूचना केल्या. महेश गाडगे यांनी तरतुदी वाढवायला पाहिजे, नफा कमी आहे, मेडिक्लेमचा हिस्सा किती? या प्रिमियमला लॉक सिस्टिम आहे का? आदी प्रश्न विचारले..माजी पंचायत समिती सदस्य प्रदीप अहिरे म्हणाले,‘ बैठकीत आमचं, तुमचं करू नका, आम्ही कर्जदार आहोत, डिव्हीडंड वाढवा, संस्थेची बदनामी करू नये, सभासदांना विश्वासात घेऊन कामकाज करावे.’ भूषण धनवटे, मनोज कावळे, सुरेश कदम, कॅनॉल बागाईतदार संघाचे उपाध्यक्ष नंदकुमार कदम आदींनी कामकाजाबाबत सहभाग नोंदवला. पूर्वी शंभर रुपये भरून जे सभासद झाले त्यांनी आरबीआय व शासन आदेशा प्रमाणे शेअर्सची रक्कम पूर्ण करावी, अशी पोटनियमातदुरुस्ती करण्यात आली..Palghar News: विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला! जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांची १८ टक्के पदे रिक्त.शिंदे यांचा सत्कारबॅंक तीन वर्षांपूर्वी नफ्यातच नव्हती; परंतु बँकेचे अध्यक्ष राजेंद्र शिंदे यांनी सत्ता हातात घेतल्यापासून संचालक मंडळाच्या नियोजनबद्ध कारभारामुळे आर्थिक स्थैर्य लाभत आहे, प्रगती करीत आहे. सतत त्यांच्या कार्यकाळात ‘अ’ ऑडिट वर्गात आली आहे. त्याबद्दल दात्याणे व जिव्हाळे येथील सभासद एकनाथ धनवटे आणि नारायण गुरगुडे यांच्यातर्फे राजेंद्र शिंदे व संचालक मंडळाचा सत्कार करण्यात आला. सभेस ‘शिवतेज’चे संस्थापक भारत पगार, संदीप अक्कर, नवनाथ मंडलिक, ॲड. भारत पगार, शिरीष कावळे, मुबीन पठाण, विष्णू पगार, भास्करराव तासकर आदींसह सभासद उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.