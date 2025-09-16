नाशिक

Ozone Layer : कार्बनचा 'विक्रमी' उच्चांक: ओझोन थराचा धोका वाढला!

Rising Carbon Emissions and Global Impact : कार्बनडाय ऑक्साइडच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. मे २०२५ मध्ये वातावरणातील कार्बनचे सरासरी प्रमाण ४३०.५ भाग प्रतिदशलक्ष या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचले.
Ozone Layer

Ozone Layer

sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नाशिक: जागतिक औद्योगीकरणाच्या धोरणात कार्बनडाय ऑक्साइडच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. मे २०२५ मध्ये वातावरणातील कार्बनचे सरासरी प्रमाण ४३०.५ भाग प्रतिदशलक्ष या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचले. हे प्रमाण ओझोन थराच्या रक्षणासाठी धोकादायक असून, मानवासाठी जीवनावरही त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जनाच्या नियंत्रणावर तातडीने उपाययोजना राबविणे गरजेचे आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
environment
air pollution
Global Warming
World Ozone Day
Climate Change

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com