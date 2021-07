बेरवळ, मूलवडला भात लावणी खोळंबली; पावसाआभावी शेतकरी हवालदिल

By

मूलवड (जि. नाशिक) : अचानक पावसाने दडी मारल्याने आदिवासी भागातील मूलवड, बेरवळ परिसरातील सुमारे तीन हजार हेक्टरवरच्या पेरण्या व भात लागवड खोळंबली आहे. रोहिण्या, मृग पाठोपाठ आर्द्र नक्षत्र कोरडे चालल्याने बळीराजाची तगमग वाढली आहे. या भागातील शेती संपूर्णतः पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असल्याने फक्त पावसाळ्यात भात, नागली, उडीद, काही प्रमाणात भुईमूग या पिकाची शेती केली जाते. यावरच येथील नागरिकांचा उदरनिर्वाह चालतो. (Paddy cultivation has stopped at berwal and mulwad)



सिंचनाची कुठलीही सोय नसलेल्या अतिदुर्गम भागात शेतकरी शेतीची मशागत करून भात लावणीसाठी सज्ज असून, पावसाची वाट बघत आभाळाकडे टक लावून बसला आहे. अचानक पावसाने पाठ फिरवल्याने भात लागवडीसाठी मृग नक्षत्राचा मुहूर्त हुकला आहे. रोहिणी नक्षत्रात पावसाळ्याच्या सुरवातीला पावसाने जेमतेम सुरवात केली असताना बळीराजा सुखावला होता. परंतु, दडी मारलेला पाऊस मृग नक्षत्रात चांगला होईल व लागवड करता येईल, अशी आशा होती. परंतु शेतकऱ्यांच्या या आशेवर पाणी फेरले आहे. मृग नक्षत्रात केलेली भात लागवड ही पिकांना पोषक व रोगराईपासून वाचविणारी असते. अशी शेतकऱ्यांची धारणा असल्यामुळे या भागात शेतकरी मोठ्या प्रमाणात भाताची लागवड करतात.



चालूवर्षी हवामान खात्याने मुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त केला होता. त्यामुळे बळीराजा सुखावला होता, पण ऐन मृग नक्षत्रात अचानक पावसाने दडी मारल्याने आदिवासी शेतकरी शेतीची मशागत करून बसला आहे . सध्या भात लागवडीसाठी व इतर पिकांसाठी तयार आहे. त्यासाठी पावसाची वाट पाहिल्याशिवाय पर्याय नाही.

- तुकाराम चौधरी, शेतकरी, गारमाळ.



