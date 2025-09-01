Crime News : पालघरमध्ये ३२ लाखांच्या खैर लाकडांची तस्करी उघड, दोन आरोपींना अटक

नाशिक: पालघर जिल्ह्यात वनविकास महामंडळाच्या ठाणे विभागातील शिरसाड, मांडवी व गणेशपुरी परीक्षेत्रातील पथकांनी अवैध लाकूडतस्करीविरोधात मोठी कारवाई केली. रात्रगस्ती दरम्यान सापळा रचून ही कारवाई करण्यात आली. यात ५५४ नग खैर लाकूड (१०.६१४ घनमीटर), चार वाहने तसेच अन्य साहित्य असा एकूण ३२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. .याप्रकरणी दोन आरोपींना ताब्यात घेऊन न्यायालयात हजर केले असता त्यांना तीन दिवसांची वन कोठडी सुनावण्यात आली. शिरसाड, मांडवी व गणेशपुरी परीक्षेत्रातील आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी कारवाई मानली जात आहे..शुक्रवारी (ता. २९) वसई तालुक्यातील पारोळ गाव हद्दीत वज्रेश्वरी - शिरसाड रस्त्यावर गोपनीय माहितीच्या आधारे सापळा रचून सुनील जोगेंद्र यादव (रा. उत्तरप्रदेश, ह.मु. कारगिल नगर, नालासोपारा, वसई) व गितेश गोपाळ गोवारी (रा. म्हसरोळी, पो. कंचाड, ता. विक्रमगड) यांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यांच्या ताब्यातून टाटा इंट्रा (एमएच ४७ बीएल १५१७) मधील ५९ नग (०.९६८ घनमीटर) खैर लाकूड जप्त केले..तपासादरम्यान नालासोपारा (प.) धानिवबाग येथील वाहनतळावर छापा टाकून आणखी तीन वाहने जप्त करण्यात आली. त्यात आयशर (एमएच ०२ ईआर २७२९), टाटा ४०७ (एमएच ०४ एफजे ४६०४), आयशर वाहन (एमएच ०४ ईएल ०१३६) या वाहनांमधून ४९५ नग (९.६४६ घनमीटर) खैर लाकूड मिळाले. आरोपींना वसई न्यायालयासमोर हजर केले असता तीन दिवसांची वन कोठडी सुनावण्यात आली. शिरसाड, मांडवी व गणेशपुरी परीक्षेत्रातील आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी कारवाई ठरली आहे..पन्हाळा तालुक्यात घरगुती वादातून सेवानिवृत्त सैनिकाकडून मेव्हण्यावर गोळीबार; दोन वेगवेगळ्या गोळीबाराच्या घटनांनी जिल्हा हादरला.या कारवाईत वनपरिक्षेत्र अधिकारी वैभव जाधव, वनपाल व वनपरिक्षेत्र अधिकारी कृष्णा सानप, वनपाल अभिजीत सोनवणे, महेंद्र सोलंकी, रंगराव चव्हाण, जगदीश धनगर, नवनाथ डफडे, संदीप भामरे, संतोष सनवारे, संतोष गायकवाड, साईनाथ गोरलावाड, राजू राठोड, मनोज जिगूरे, बाळकृष्ण नवघरे, वाहनचालक हेमंत भोये यांनी सहभाग घेतला. पुढील तपास विभागीय व्यवस्थापक सारिका जगताप व सहाय्यक व्यवस्थापक जयश्री केसकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल चिंबीपाडा पोपट खोसरे व सहकारी करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.