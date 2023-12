Nashik News: पालखेड कालव्याला आज आवर्तन सुटणार! दुष्काळी येवल्यासह निफाडमधील शेतकऱ्यांना लाभ

येवला : शेतात उभ्या असलेल्या पिकांना पाण्याची गरज भासू लागल्याने पालखेड डाव्या कालव्याच्या आवर्तनाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले होते.

अखेर पाटबंधारे विभागाने मंगळवार (ता. १२)पासून सुमारे ३० ते ३५ दिवसांचे सिंचनाचे पहिले व एकमेव आवर्तन सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळी येवल्यासह निफाडमधील टंचाईग्रस्त गावांना पाण्याचा लाभ होणार आहे. (Palkhed Canal avartan will flow today Benefits to farmers in Niphad after drought Nashik News)