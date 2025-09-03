Crime News : नाशिकमध्ये १० घरफोडीचे गुन्हे उघडकीस; सराईत गुन्हेगार जेरबंद

पंचवटी: घरफोड्यांच्या मालिकेला आळा घालत पंचवटी गुन्हे शोध पथकाने सराईत घरफोड्या करणाऱ्या संशयितास अटक करून दहा गुन्ह्यांची उकल केली आहे. संशयिताकडून सोने-चांदीचे दागिने व रोख रक्कम असा एकूण १३ लाख ६ हजार ७५४ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..२३ ते २५ ऑगस्ट दरम्यान, मखमलाबाद रोडवरील कल्पेश पार्कमधील फ्लॅटमध्ये घरफोडी झाल्याची तक्रार दाखल झाल्यानंतर पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी विशेष तपासाचे आदेश दिले होते. त्यानुसार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांनी दोन पथके तयार करून परिसरात सीसीटीव्ही तपासणी व सापळा लावला. .२६ ऑगस्ट रोजी रात्री संशयित फारूक रज्जाक काकर (वय ४८, रा. लोहारी बुद्रुक, ता. पाचोरा, जि. जळगाव) हा सीसीटीव्ही वर्णनाशी जुळत असल्याचे लक्षात आले. सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर कसून चौकशीत त्याने पंचवटी हद्दीत नऊ व म्हसरूळ हद्दीत एक अशा दहा घरफोड्यांची कबुली दिली..Shirpur News : शिरपूर हादरले: किन्नरांना घरी पाठवून कर्जदाराची बदनामी, ५ अवैध सावकारांवर छापे.या कारवाईत पोलिसांनी लाखो रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करून घरफोड्यांच्या मालिकेवर पडदा टाकला आहे. कामगिरी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, परिमंडळ-१ च्या पोलिस उपआयुक्त मोनिका राऊत, सहाय्यक पोलिस आयुक्त संगिता निकम यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. या कारवाईत पंचवटी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक गजेंद्र पाटील, गुन्हे शोध पथकाचे एपीआय सतिश शिरसाठ यांच्यासह अमोल काळे, कैलास शिंदे, महेश नांदुर्डीकर, जयवंत लोणारे व अन्य पथकाचा सहभाग होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.