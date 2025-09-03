नाशिक

Crime News : नाशिकमध्ये १० घरफोडीचे गुन्हे उघडकीस; सराईत गुन्हेगार जेरबंद

Panchavati Police Crack Down on Housebreaking Cases : पंचवटी गुन्हे शोध पथकाने सराईत घरफोड्या करणाऱ्या संशयितास अटक करून दहा गुन्ह्यांची उकल केली आहे. संशयिताकडून सोने-चांदीचे दागिने व रोख रक्कम असा एकूण १३ लाख ६ हजार ७५४ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
पंचवटी: घरफोड्यांच्या मालिकेला आळा घालत पंचवटी गुन्हे शोध पथकाने सराईत घरफोड्या करणाऱ्या संशयितास अटक करून दहा गुन्ह्यांची उकल केली आहे. संशयिताकडून सोने-चांदीचे दागिने व रोख रक्कम असा एकूण १३ लाख ६ हजार ७५४ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

