Panchavati Election : पंचवटी भाजपचा हक्काचा प्रभाग, पण मतदारांचा अपेक्षाभंग! महापौर, सभापती पदे मिळूनही पाणी, उद्यानांचा प्रश्न कायम

Changing Political Equations in Panchavati Ward : नाशिकच्या पंचवटी प्रभागात मागील पंचवार्षिक निवडणुकीत भाजपचे चारही उमेदवार निवडून आले होते, ज्यामुळे प्रभागाला महापौर, स्थायी समिती सभापती यांसारखी महत्त्वाची पदे मिळाली. मात्र, पाणी, उद्यान आणि झोपडपट्ट्यांमधील समस्या कायम राहिल्याने मतदारांचा अपेक्षाभंग झाला आहे.
योगेश मोरे : सकाळ वृत्तसेवा
पंचवटी: पहिल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत काँग्रेसला साथ देणारा हा प्रभाग पाच वर्षानंतर भाजपच्या ताब्यात गेला. तेव्हापासून आजतागायत भाजपचा हक्काचा प्रभाग म्हणून सतत पाठीशी राहिला. २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपचे चारही उमेदवार निवडून आल्याने प्रभागाला अडीच वर्ष महापौर, सलग दोन वर्ष स्थायी समितीचे सभापती, एक वर्ष भाजपचे गटनेते आणि प्रभाग समितीचे सभापती पदे मिळाली. त्यामुळे कॉलेज रोड, गंगापूर रोडसारखी चकाकी मिळेल, असे अपेक्षित होते परंतु मतदारांचा अपेक्षा भंग ठरला.

