Panchavati Election : पंचवटी भाजपचा हक्काचा प्रभाग, पण मतदारांचा अपेक्षाभंग! महापौर, सभापती पदे मिळूनही पाणी, उद्यानांचा प्रश्न कायम

पंचवटी: पहिल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत काँग्रेसला साथ देणारा हा प्रभाग पाच वर्षानंतर भाजपच्या ताब्यात गेला. तेव्हापासून आजतागायत भाजपचा हक्काचा प्रभाग म्हणून सतत पाठीशी राहिला. २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपचे चारही उमेदवार निवडून आल्याने प्रभागाला अडीच वर्ष महापौर, सलग दोन वर्ष स्थायी समितीचे सभापती, एक वर्ष भाजपचे गटनेते आणि प्रभाग समितीचे सभापती पदे मिळाली. त्यामुळे कॉलेज रोड, गंगापूर रोडसारखी चकाकी मिळेल, असे अपेक्षित होते परंतु मतदारांचा अपेक्षा भंग ठरला. .नाही म्हटले तरी प्रभागात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडिअमची मुहूर्तमेढ रोवली, हे अधोरेखित करणे महत्त्वाचे ठरते. हॉटेल राऊ ते जकात नाक्यापर्यंत काँक्रिट रस्त्याने प्रवास सुखकर झाला तर वरवंडी-आडगाव रस्त्याचे काम सुरू झाल्याने ही बाब समाधानकारक ठरली. परंतु रस्ते ही बाब तर महत्त्वाची आहे. परंतु पूर्ण क्षमेतेने या प्रभागात पाणी पोचू शकलेले नाही..राजकीय परिस्थितीचा विचार केल्यास भाजपचा बालेकिल्ला असला तरी बदलत्या राजकीय परिस्थितीत शिवसेना (उबाठा) व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने एकत्रित निवडणूक लढविल्यास भाजपसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. या प्रभागात २०१७ च्या निवडणुकीमध्ये मनसे हा तिसऱ्या क्रमांकावरचा पक्ष राहिला, तर शिवसेनेला दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली. यंदाच्या निवडणुकीमध्ये दोन्ही पक्ष एकत्र आल्यास भाजपला निवडणूक सहजपणे घेता येणार नाही. .मागील निवडणुकीतील उमेदवारांना पडलेल्या मतदानाची आकडेवारी बघितल्यास शिवसेना व मनसेचे मतदान एकत्र केल्यास भाजपच्या उमेदवारांना पडलेल्या मतदानापेक्षा अधिक मतदान होते. येथे भाजपच्या बालेकिल्लाला सुरुंग लागू शकतो. लोकसभा विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला घवघवीत यश मिळाले. त्यामुळे भाजप मध्ये इच्छुक वाढले आहे. परंतु उमेदवारी न मिळाल्यास बंडखोरीचे संकट भाजप समोर आहे..२०१७ च्या निवडणुकीत उमेदवारांना झालेले मतदानअ- अनुसूचित जाती महिला राखीवपूनम धनगर (भाजप)- ६,७६२सविता म्हस्के (शिवसेना)- ४,०५४नंदा थोरात (मनसे)- २,३७४ब- अनुसूचित जमाती महिला राखीवरंजना भानसी (भाजप)- ८,०६२जयश्री चव्हाण (शिवसेना)- ६,१८३जयश्री पवार (मनसे)- २,६८२क- नागरिकांचा इतर मागास प्रवर्गगणेश गिते (भाजप)- ६,९६२विशाल कदम (शिवसेना)- ५,४९७सोमनाथ वडजे (मनसे)- ३,६०६ड - सर्वसाधारणअरुण पवार (भाजप)- ७,४४६सचिन लुणावत (शिवसेना)- ३,९००तुषार उखाडे (मनसे)- ३,६३०.झालेली महत्त्वाची विकासकामेचार जलकुंभ.म्हसरूळ-आडगाव रस्त्याचे रुंदीकरण व डांबरीकरणाला प्रारंभ.कलानगर- पोकार कॉलनी रस्ताकाम.बोरगड परिसरात ई-लायब्ररीक्रिकेट स्टेडियम कामाला सुरुवात..प्रमुख समस्याउद्यानांची बिकट अवस्थाम्हसोबावाडी झोपडपट्टीत रस्त्याची व पाण्याची समस्यागणेशनगरला पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नओंकारनगर भागातही पाण्यासाठी धावाधावरस्त्यालगतच्या कचऱ्यामुळे दुर्गंधी.Video: ट्रॅक्टरवर वाजलं 'चुनरी-चुनरी' गाणं.. फॉरेनरसुद्धा थिरकल्या; व्हिडीओ तुफान व्हायरल.यंदाचे इच्छुकरंजना भानसी, अरुण पवार, दीपाली गिते, अमित घुगे, डॉ. सचिन देवरे, गणेश चव्हाण, करुणा गायकवाड, प्रवीण जाधव, भाऊसाहेब नेहरे, डॉ. प्रतीक्षा देवरे-पिंगळे, सुनील निरगुडे, संतोष पेलमहाले, शोभा साळवे, वंदना पेलमहाले, शाळिग्राम ठाकूर, करुणा गायकवाड, राजू थोरात, सोमनाथ वडजे, गुलाब भोये, आकाश कोकाटे, ज्योती पलंगे, अनिता सोनवणे, अंजली अभंगराव, वैशाली सपकाळे, मयूरी अहिरे, शोभा साळवे, दिव्या भांगे, निकिता गायकवाड, सविता म्हस्के, मयूर पाटील, जयश्री जाधव, रूपाली नन्नावरे, लक्ष्मी पवार, हर्षल इंगळे, आदिनाथ पेलमहाले, संध्या केदारे, कृष्णा धात्रक, सुगंधा साळवे, विनोद हाटकर, मनीषा हाटकर, विश्वास मोराडे, अजित मोराडे, योगेश मोराडे, साहेबराव मोराडे, संदीप मोराडे, निखिल गायकवाड.