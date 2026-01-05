नाशिक

Nashik Crime News : तरुणीशी प्रेमसंबंध, काका-पुतण्यानं प्रियकराला संपवलं; चॉपर अन् लाकडी दांडक्यानं मारहाण

Nashik Love Affair Murder : रवी संजय उशिले असं मृतकाचं नाव आहे. तसेच ओम गवळी आणि संतोष गवळी असं आरोपींचं नाव आहे. हे दोघेही काका पुतणे असल्याची माहिती आहे.
Nashik Assault Case Love Relationship : दोघांनी चॉपर व लाकडी दांडक्याने एका तरुणाची हत्या केल्या धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. नाशिकच्या पंचवटी भागात ही घटना घडली आहे. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून दोन्ही आरोपींना अटक केली आहे. तसेच प्रेम प्रकरणातून ही हत्या झाल्याची माहिती आहे. या घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडीओदेखील आता समोर आला असून परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

