Nashik News : प्रशासनाला जाग नाही! पंचवटीच्या मेरी-रासबिहारी रोडवरील खड्ड्यांमुळे तिघांचा जीव गेला; नागरिकांचा रास्ता रोको

Panchavati residents stage protest demanding road repairs : पंचवटीतील मेरी-रासबिहारी लिंक रोडवरील खड्डे आणि अपघातांविरोधात नागरिकांनी आरटीओ कॉर्नर येथे रास्ता रोको आंदोलन केले. यावेळी उपस्थितांनी रस्त्याच्या तातडीच्या दुरुस्तीची मागणी केली.
सकाळ वृत्तसेवा
पंचवटी: मेरी–रासबिहारी लिंक रोडवरील खड्ड्यांमुळे अपघातांची मालिका सुरू असून, गेल्या महिन्याभरात तीन जणांचा जीव गेला आहे. याच पार्श्वभूमीवर प्रभाग क्रमांक एकमधील नागरिकांसह सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी (ता. ३) सकाळी अकराला आरटीओ, कॉर्नर येथे रास्ता रोको आंदोलन करत रस्त्याच्या रुंदीकरणाची मागणी केली.

