Nashik News : प्रशासनाला जाग नाही! पंचवटीच्या मेरी-रासबिहारी रोडवरील खड्ड्यांमुळे तिघांचा जीव गेला; नागरिकांचा रास्ता रोको

पंचवटी: मेरी–रासबिहारी लिंक रोडवरील खड्ड्यांमुळे अपघातांची मालिका सुरू असून, गेल्या महिन्याभरात तीन जणांचा जीव गेला आहे. याच पार्श्वभूमीवर प्रभाग क्रमांक एकमधील नागरिकांसह सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी (ता. ३) सकाळी अकराला आरटीओ, कॉर्नर येथे रास्ता रोको आंदोलन करत रस्त्याच्या रुंदीकरणाची मागणी केली. .या वेळी उपस्थितांनी प्रशासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करीत काळे झेंडे दाखवत निषेध व्यक्त करत पंचवटी विभागीय कार्यालयाचे अभियंता समीर रकटे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अंकुश चिंतामण यांना निवेदन देण्यात आले..मागील महिन्यात हितेश पाटील, गायत्री सोनवणे आणि रिक्षाचालक सुनील आहिरे या तिघांचा अपघाती मृत्यू झाला. दर पावसाळ्यात मेरी–रासबिहारी लिंक रोडवर जागोजागी खड्डे पडणे ही नित्याची बाब झाली आहे. हा मार्ग दिंडोरी रोड व मुंबई महामार्गास जोडणारा दुवा असल्याने अवजड वाहनांसह चारचाकी, दुचाकींची मोठी वर्दळ असते. परिसराचा झपाट्याने विकास होत असून दाट लोकवस्ती वाढली आहे. .साईनगर लेन नं. १ ते ५, राजमाता मंगल, श्रीरामनगर, स्वामीनगर, औदुंबर लॉन्स, अक्षता लॉन्स, अवधूत कॉलनी, अनुसया नगर, कळसकर नगर, बळी राज कॉलनी, गजानन कॉलनी, शुभम कॉलनी, मानेनगर दत्तात्रेय चौक, मस्के नगर, मीराद्वार हॉल, शिवसागर कॉलनी, निर्मल नगर, साई शिव नगर, श्रीपाद कॉलनी, प्रमोद महाजन उद्यान, के. के. वाघ कृषी महाविद्यालय, श्री चक्रधर नगर, सरस्वती नगर अशा अनेक वसाहती या मार्गावर आहेत..आंदोलनात अपघातग्रस्तांचे नातेवाईक, ज्येष्ठ नागरिक व सामाजिक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. यामध्ये सुनील निरगुडे, रवी गायकवाड, राजू देसले, राहुल सानप, प्रवीण जाधव, विशाल कदम, विवेक नागरे, योगेश कापसे, पिंटू पाटील, महेंद्र बडवे, दिलीप मोरे, सागर लामखेडे, तुषार भोसले आदींसह परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..Solapur Flood Relief : सोलापुरात 13 हजार नागरिकांच्या खात्यावर जमा झाले 13 कोटी रुपये; 1509 जणांचे 1 कोटी 50 लाख शिल्लक.पंधरा दिवसांत दुरुस्तीचे कामयावेळी समीर रकटे यांनी रस्त्याची पाहणी करून १५ दिवसात साइडपट्टी व खड्डे दुरुस्तीचे काम पूर्ण करण्याचे आश्वासन देत दिवाळीनंतर संपूर्ण रस्ता काँक्रिटीकरण करण्यात येणार असल्याचे नागरिकांना सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.