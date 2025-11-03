Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ निधीची उधळपट्टी नको! नांदूर-मानूर घाटांची दुरुस्ती करा, शुद्ध पाणी द्या- सोमनाथ हांबरे यांची मागणी

पंचवटी: मागील सिंहस्थ कुंभमेळ्यामध्ये भाविकांना गोदावरीत स्नान करणे सुलभ व्हावे आणि गर्दीवर नियंत्रण ठेवता यावे या उद्देशाने गोदाकाठावर नांदूर व मानूर परिसरात घाट बांधण्यात आले होते. मात्र, आज बारा वर्षांनंतर या दोन्ही घाटांची दुरवस्था झाल्याचे विदारक चित्र दिसून येत आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तरी प्रशासनाने याकडे तातडीने लक्ष केंद्रित करून घाटांची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे..नांदूर घाटाच्या पायऱ्यांवर मोठे तडे गेले आहेत. काही ठिकाणी घसरडे दगड आणि शेवाळ जमा झाल्यामुळे स्नान करणाऱ्यांना धोका निर्माण झाला आहे. परिसरात सांडपाणी मिसळल्याने दुर्गंधी पसरली असून, घाटाचे सौंदर्य आणि स्वच्छता पूर्णतः बिघडली आहे. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, प्रशासनाकडून केवळ वरवरची पाहणी होत असली तरी प्रत्यक्ष दुरुस्तीची कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. .मानूर घाटावर २०१९ च्या महापुरानंतर साचलेला मलबा आजही तसाच पडून आहे. पायऱ्यांवर वाळलेला गाळ आणि माती घट्ट चिकटून राहिली असून, घाटाचा वापर करणे अत्यंत धोकादायक ठरत आहे. गेल्या पाच वर्षांत स्वच्छतेसाठी एकदाही यंत्रणा दाखल झाली नाही, अशी स्थानिकांची तीव्र तक्रार आहे..कुंभमेळ्याची तयारी शहरात जोमात सुरू असताना, शहरातील प्रमुख घाटांवर स्वच्छतेची कामे सुरू आहेत, पण नांदूर आणि मानूरसारख्या महत्त्वाच्या घाटाकडे मात्र पूर्णतः दुर्लक्ष झाल्याचे स्थानिक नागरिक सांगत आहेत. ग्रामस्थांनी घाटाच्या दुरुस्ती, स्वच्छता आणि सुरक्षेची तातडीने काळजी घेण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली आहे. भाविकांच्या सुरक्षेसाठी या घाटाकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला आहे..Mundhwa Garbage Problem : मुंढवा बधे वस्तीतील नाल्यातील कचऱ्यामुळे दुर्गंधी, नागरिकांची महापालिकेकडे तक्रार.शहरात होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी देशातूनच नव्हे, तर जगभरातून भक्त, पर्यटक येत असतात. २०१५ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात घाटांचे निर्माण केले होते, त्यामुळे नवीन घाटांचे निर्माण न करता नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना कराव्यात आणि भक्त भाविकांना स्नानासाठी शुद्ध पाणी उपलब्ध करून द्यावे. प्रशासनाने सिंहस्थ निधीची उधळपट्टी होणार नाही याची देखील दक्षता घ्यावी.- सोमनाथ हांबरे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.