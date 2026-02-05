नाशिक

Panchavati Police Bribery : पंचवटी पोलीस ठाण्यात लाचलुचपत विभागाचा मध्यरात्री छापा; हवालदाराला लाच घेताना रंगेहाथ पकडले

ACB Traps Panchavati Police Constable Red-Handed : मंगळवारी मध्यरात्री लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने छापा टाकून कार्यरत हवालदाराला पाच हजारांची लाच स्वीकारताना पकडले.
सकाळ वृत्तसेवा
पंचवटी: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीत व्यस्त असतानाच पंचवटी पोलिस ठाण्यात मंगळवारी (ता. ३) मध्यरात्री लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने छापा टाकून कार्यरत हवालदाराला पाच हजारांची लाच स्वीकारताना पकडले. संदीप दगू गांगुर्डे असे अटक करण्यात आलेल्या हवालदाराचे नाव आहे.

