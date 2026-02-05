Panchavati Police Bribery : पंचवटी पोलीस ठाण्यात लाचलुचपत विभागाचा मध्यरात्री छापा; हवालदाराला लाच घेताना रंगेहाथ पकडले

पंचवटी: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीत व्यस्त असतानाच पंचवटी पोलिस ठाण्यात मंगळवारी (ता. ३) मध्यरात्री लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने छापा टाकून कार्यरत हवालदाराला पाच हजारांची लाच स्वीकारताना पकडले. संदीप दगू गांगुर्डे असे अटक करण्यात आलेल्या हवालदाराचे नाव आहे..प्रत्यक्ष कारवाईदरम्यान आपण पकडले गेलो असल्याची जाणीव होताच गांगुर्डे याने पळ काढत पोलिस ठाण्यातील स्वच्छतागृहात लपण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने पाठलाग करून त्याला स्वच्छतागृहातूनच ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून लाचेची रक्कमही जप्त करण्यात आली. या प्रकरणी पंचवटी पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..तक्रारदाराविरुद्ध अपघाताचा गुन्हा दाखल होता. या गुन्ह्यात समझोता करून मदत करण्याच्या बहाण्याने हवालदार गांगुर्डे याने दहा हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. मात्र, तक्रारदाराची पैसे देण्याची इच्छा नसल्याने त्याने २ फेब्रुवारी रोजी मुंबईतील वरळी येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यालयात तक्रार दाखल केली..तक्रारीची खातरजमा करण्यासाठी मंगळवारी (ता. ३) पंचासमक्ष पडताळणी करण्यात आली. त्यावेळी तडजोडीनंतर पाच हजार रुपये लाच स्वीकारण्याचे गांगुर्डे याने मान्य केल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार मंगळवारी मध्यरात्री पंचवटी पोलिस ठाण्यात सापळा रचण्यात आला. लाच स्वीकारताच तक्रारदाराने पथकाला इशारा दिला. मात्र हालचालींची चाहूल लागताच गांगुर्डे लाचेची रक्कम घेऊन स्वच्छतागृहाकडे पळाला. अखेर पथकाने त्याला ताब्यात घेतले..बोगस आयडीद्वारे लाखोंचा अपहार; रिसोड नगरपरिषद कर विभागात आर्थिक गैरव्यवहाराचा स्फोट, शहरात उडाली खळबळ!.ही कारवाई मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अपर पोलिस आयुक्त संदीप दिवाण, अपर पोलिस उपायुक्त अनिल घेरडीकर व राजेंद्र सांगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस आयुक्त दयानंद सावंत आणि पोलिस निरीक्षक सागर अरगडे यांच्या पथकाने केली. या घटनेमुळे पंचवटी पोलिस ठाण्यात काही काळ सन्नाटा पसरला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.