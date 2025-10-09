नाशिक

Nashik Police : नाशिक पोलिस ‘ॲक्शन मोड’वर! गुन्हेगारांचे अड्डे असलेल्या टपऱ्या, हातगाड्यांवर मोठी कारवाई

Police Action Intensifies in Panchavati : पंचवटी पोलिसांनी आरटीओ ते मखमलाबाद लिंक रोड परिसरातील बेकायदेशीर टपऱ्या आणि अतिक्रमण हटवून परिसर स्वच्छ केला, अल्पवयीन गुन्हेगारांना त्रास देणारी ठिकाणे बंद केली आणि नागरिकांमध्ये सुरक्षा भावना वाढवली.
पंचवटी: शहरातील वाढती गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी पोलिस ‘ॲक्शन मोड’वर आली आहे. दिवसाआड खुनाच्या घटना, कोयते घेऊन दहशत माजवणारी टोळके, तसेच सोशल मीडियावर रिल्स बनवून गुन्हेगारीचे प्रदर्शन करणारे अल्पवयीन टोळक्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

