Nashik Police : नाशिक पोलिस ‘ॲक्शन मोड’वर! गुन्हेगारांचे अड्डे असलेल्या टपऱ्या, हातगाड्यांवर मोठी कारवाई

पंचवटी: शहरातील वाढती गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी पोलिस 'ॲक्शन मोड'वर आली आहे. दिवसाआड खुनाच्या घटना, कोयते घेऊन दहशत माजवणारी टोळके, तसेच सोशल मीडियावर रिल्स बनवून गुन्हेगारीचे प्रदर्शन करणारे अल्पवयीन टोळक्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. .या पार्श्वभूमीवर पंचवटीतील पेठरोड सिग्नल ते फडोळ चौक व आरटीओ कार्यालयासमोरील परिसरातील टवाळखोरांचे अड्डे असलेल्या टपऱ्या, हातगाड्या आणि अतिक्रमणांवर पोलिसांनी मोठी मोहीम राबवून कारवाई केली..गुन्हेगारीला कंटाळलेल्या नाशिककरांचा सोशल मीडियावर संताप उसळल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हेगारांचे अड्डे उध्वस्त करण्यास प्राधान्य दिले आहे. बुधवारी (ता. ८) दुपारी आरटीओ ते मखमलाबाद लिंक रोड परिसरात बेकायदेशीर टपऱ्या, चायनीज व अंडाभुर्जीच्या गाड्या आणि गुन्हेगारीला खतपाणी घालणारी ठिकाणे महापालिकेच्या मदतीने हटवण्यात आली. .महापालिकेचे पथक बोलावून पोलिसांनी अवैधरित्या उभारलेली शेड, बसण्याची ठिकाणे हटवून परिसर स्वच्छ केला. पंचवटी, नाशिक रोड, सिडको, सातपूर, जेलरोड आणि जुने नाशिक या भागांमध्येही अशीच कारवाई होणार असल्याचे संकेत आहेत. अल्पवयीन गुन्हेगारांचा वाढता कल पोलिसांसाठी डोकेदुखी ठरत असताना, नाशिक पोलिसांकडून सुरू झालेल्या या मोहिमेमुळे नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे..Crime News : गर्भवती पत्नीने गाढ झोपलेल्या पतीवर टाकले उकळते तेल; वरून फेकली मिरची पावडर, धक्कादायक घटनेमागचं कारण आलं समोर.या कारवाईत पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, उपायुक्त मोनिका राऊत, सहायक पोलिस आयुक्त संगीता निकम, पंचवटी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक गजेंद्र पाटील, म्हसरूळ ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक अंकुश चिंतामण तसेच गुन्हे शोध पथकाचे अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले होते.