Nashik Crime : निर्भया पथकाच्या सतर्कतेमुळे बहीण-भावाचा शोध! पंचवटी पोलिसांची तत्काळ कारवाई

Panchavati Nirbhaya Task Force Rescues Missing Children : नाशिक शहरातील पंचवटी विभागाच्या निर्भया पथकाने बनारसी नगर परिसरातून घरी कोणालाही न सांगता निघून गेलेल्या दोन लहानग्यांचा तत्काळ सीसीटीव्ही फुटेजच्या मदतीने शोध घेतला आणि त्यांना सुखरूप त्यांच्या आई-वडिलांच्या स्वाधीन केले.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचवटी: हिरावाडी परिसरात गस्त घालत असलेल्या पंचवटी विभागाच्या निर्भया पथकाच्या सतर्कतेमुळे घरी कोणालाही न सांगता निघून गेलेल्या दोन लहानग्यांचा सुखरूप शोध लागला. बनारसी नगर येथे वास्तव्यास असलेले रामदास पुंड (३६) यांनी सोमवार (ता. २९) दुपारी निर्भया पथकाशी संपर्क साधून त्यांची मुलगी आणि भावाचा मुलगा दुपारी साडेतीन ते चार वाजेपासून बेपत्ता झाल्याचे सांगितले होते.

