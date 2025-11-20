Nashik Ramkal Path : पंचवटीचा ‘रामकाल पथ’ कुंभमेळ्यामुळे चर्चेत; वाल्मीकी रामायणातील दुवा जपण्याची साधू-संतांकडून मागणी, केवळ आकर्षण नको

नाशिक: वाल्मीकी रामायणामध्ये संदर्भ असलेला पंचवटी, गोदाकाठ परिसरातील रामकाल पथ हा पौराणिक काळातील एक महत्त्वाचा दुवा आहे. परंतु तो काशी, वाराणसीच्या धर्तीवर असेल, तर कुंभमेळ्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांसाठी केवळ आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. त्यातील धार्मिकता आणि पवित्रता जपण्याची गरज पंचवटी परिसरातील साधू-संतांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केली..रामकाल पथाला आध्यात्मिक परंपरा आहे. पुराणकाळातील जनस्थानी (नाशिकला) वास्तव्यात असताना, तसेच वनवास काळामध्ये याच पथावरून प्रभू रामचंद्र गेले. याचे अनेक पुरावे शास्त्रांमध्ये सापडतात..दंडकारण्यात असताना याच पथावरून चालत श्रीराम, सीता आणि लक्ष्मण सप्तशृंगगड येथे माता भगवतीच्या दर्शनासाठी गेल्याच्या आख्यायिकादेखील पुराणात आहेत. त्याचे संदर्भही वाल्मीकीसह इतर अनेक रामायणात सापडतात. रामकाल पथ म्हणजे पंचवटीचा आत्मा आहे. वर्षभर भाविकांची ये-जा सुरू असते. या मार्गाचे संरक्षण म्हणजे रामकथेचे संरक्षण असल्याची भावना येथील भाविकांमध्ये असल्याने हा पथ आध्यात्मिक दृष्टीने जपण्याची गरज व्यक्त होत आहे..हा पौराणिक ‘रामकाल पथ’ कुंभमेळ्यामुळे चर्चेत आला असून, वनवासकाळात श्रीराम, सीतामाता आणि लक्ष्मण यांच्या गमनाशी संबंधित मानला जाणारा हा मार्ग धार्मिक, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने त्याचे संवर्धन, सुशोभीकरण आणि पर्यटनविकास यासाठी सध्या प्रशासन पावले उचलत आहे..पौराणिक संदर्भांनी समृद्ध मार्गस्थानिक आख्यायिकांनुसार रामतीर्थ परिसरातून पुढे काळाराम मंदिराकडे जाणारा हा अरुंद पथ रामदर्शनासाठी हजारो भाविकांचा महत्त्वाचा मार्ग आहे. ऐतिहासिक संशोधकांच्या सांगण्यानुसार ‘प्राचीन ग्रंथ, कागदपत्रे आणि संतपरंपरेतील उल्लेखांमध्येही ‘रामवाटा’, ‘रामकालाचा मार्ग’ अशी नावे आढळतात. साधकांच्या गमनासाठी हा अत्यंत पवित्र मार्ग मानला जात असे. किंबहुना याच पथावरून अमृतस्नानासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून साधू जातात..पंचवटी पुनरुत्थान प्रकल्पात समावेशमार्गाचे दगडी बांधकाम व सौंदर्यीकरण, इतिहासफलक उभारणे, रामकथेशी संबंधित डिजिटल माहिती फलक उभारणे, प्रकाशयोजना, भाविकांसाठी दिशादर्शक फलक अशी कामे यात समाविष्ट करण्यात आली आहेत..धार्मिक पर्यटनात भररामकाल पथाला नवे रुपडे आल्यास पंचवटीला भेट देणाऱ्या देश-विदेशातील पर्यटकांची संख्या वाढेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. रामतीर्थ-काळाराम-संगमेश्वर हा पौराणिक त्रिकोण अधिक आकर्षक होणार असून, धार्मिक पर्यटन अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार आहे..Nashik Airport Expansion : सिंहस्थ कुंभमेळा तयारीला गती! नाशिक विमानतळाच्या विस्तारीकरणास प्रशासकीय मान्यता; नवीन टर्मिनल इमारतीसाठी ५५६ कोटींचा खर्च.वाल्मीकी रामायणात आलेल्या उल्लेखाप्रमाणे रामकाल पथ झाल्यास ते संयुक्तिक ठरणार आहे. काशी, वाराणसीच्या धर्तीवर केवळ पर्यटकांसाठी आकर्षण म्हणून न राहता त्याचे आध्यात्मिक महत्त्व जपले गेले पाहिजे.- देवेंद्रनाथ पंड्या, इतिहास संशोधक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.