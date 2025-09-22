नाशिक

Girish Mahajan : नाशिकमध्ये 'खड्डे लपवा' मोहीम, मंत्री महाजनांचा दौरा आणि अधिकाऱ्यांची पळापळ

Road Development for Kumbh Mela in Panchavati : येत्या आठ दिवसात खड्डे बुजविले जाणार आहेत. नागरिकांना खड्डेमुक्त रस्त्यावरून प्रवास करता येईल, असे आश्वासन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले.
सकाळ वृत्तसेवा
पंचवटी: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात सर्वत्र रस्ते यापुढे व्हाइट टॉपिंग पध्दतीचे करण्यात येणार आहे. येत्या आठ दिवसात खड्डे बुजविले जाणार आहेत. नागरिकांना खड्डेमुक्त रस्त्यावरून प्रवास करता येईल, असे आश्वासन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले. दरम्यान, रस्त्यांची पाहणी करत असताना महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र ज्या भागात अधिक खड्डे आहेत, त्या भागात मंत्री महाजन यांना नेणे टाळले.

