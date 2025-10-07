Nashik News : नवरात्रीत 'वाहनांची बंपर' खरेदी! नाशिक आरटीओला २३ कोटींचा रेकॉर्डब्रेक महसूल

पंचवटी: सण-उत्सव काळात नागरिकांकडून घर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, सोने-चांदी तसेच दुचाकी व चारचाकी वाहनांची खरेदी मोठ्या प्रमाणात केली जाते. यंदाच्या नवरात्रोत्सव काळात प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) सुमारे ३ हजार ६४४ नव्या वाहनांची नोंद झाली असून, त्यातून २३ कोटी २३ लाख ५७ हजार ४८९ रुपयांचा महसूल विभागाला प्राप्त झाला आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत महसुलात ३ कोटी ७६ लाख ६९ हजार ५३८ रुपयांची वाढ झाली आहे..साडेतीन मुहूर्तांपैकी नवरात्रोत्सव हा शुभ मानला जातो. त्यामुळे गुढीपाडवा, गणेशोत्सव, नवरात्र ते दसरा आणि दिवाळीपर्यंत नागरिकांकडून विविध खरेदीला प्राधान्य दिले जाते. यंदा सणाच्या काळात वाहन खरेदीत लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात १ हजार ६०९ दुचाकी, १ हजार ५९६ चारचाकी, तसेच ट्रॅक्टर (३४), बस (४), बांधकाम उपकरणे वाहन (२), क्रेन (१), डंपर (७), उत्खनन यंत्र (४), गुड्स कॅरिअर (२६५), हार्वेस्टर (२), मोटार कॅब (४०), प्रवासी रिक्षा (६९), थ्री व्हीलर गुड्स कॅरिअर (४) आणि जनरेटर व्हॅन (१) अशी वाहनांची नोंद झाली आहे..तीन कोटी ७६ लाखांचा जास्त महसूल२०२४ मध्ये प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात १९ कोटी ४६ लाख ८७ हजार ९५२ रुपये महसूल प्राप्त झाला होता. त्या तुलनेत यावर्षी महसूल २३ कोटी २३ लाख ५७ हजार ४८९ रुपये इतका झाला असून ३ हजार ६४४ नव्या वाहनांची नोंद झाली आहे. म्हणजेच महसुलात ३ कोटी ७६ लाख ६९ हजार ५३८ रुपयांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे..Darjeeling Landslide: दार्जिलिंगमध्ये भूस्खलनाची मोठी आपत्ती; मृतांचा आकडा २८ वर, हजारो पर्यटक अडकले.चारचाकी वाहनांना वाढती मागणीगेल्या वर्षीपेक्षा यंदा २९८ नव्या वाहनांची नोंद अधिक झाली आहे. विशेष म्हणजे चारचाकी वाहनांची नोंद ५०४ ने वाढली, तर दुचाकी विक्रीत १९२ ने घट झाली आहे. डंपर ७, प्रवासी रिक्षा १०, आणि गुड्स करिअर थ्री व्हीलर १० ने घटल्या आहेत. अलीकडे जीएसटी दरात झालेल्या घटमुळे चारचाकी वाहनांच्या मागणीत वाढ झाल्याचे दिसून येते. तसेच, व्यावसायिक वाहनांच्या एकरकमी करप्रणालीत बदल होऊन रोड टॅक्स वाढल्याने महसुलात वाढ झाल्याचे आरटीओ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.