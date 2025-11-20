Nashik Politics : पंचवटी प्रभाग तीनमध्ये भाजपला बंडखोरीचे आव्हान! इच्छुकांची मोठी रांग, तिकीट न मिळाल्यास महायुतीतच ‘कुस्ती’ अटळ

पंचवटी: विभागात राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील राहिलेल्या प्रभाग तीनमध्ये यंदाही भाजपकडून इच्छुकांची रांग लागली आहे. एकेकाळी प्रभाग तीन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला असला तरी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची शक्ती आता ठराविक भागात आहे. पंचवटी विभागात एकमेव शिवसेनेच्या नशिबी आलेला हा प्रभाग मागील निवडणुकीत राहिला. यंदा मात्र शिवसेनेत फूट पडल्याने आता शिवसेनेची शक्ती विभागली गेली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे इच्छुक भाजपमध्ये प्रवेश करण्यास इच्छुक आहे. अशा परिस्थितीत भाजपकडून उमेदवारी न मिळाल्यास बंडखोरीची शक्यता अधिक आहे. .माजी आमदार बाळासाहेब सानप यांनी या प्रभागातून अनेकदा प्रतिनिधित्व केले आहे. त्यामुळे संपूर्ण पॅनल निवडून आणण्याची त्यांच्यावर जबाबदारी आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजित पवार गटाची ताकद आहे. परंतु, युती न झाल्यास इच्छुकांकडून ताकदीने निवडणूक लढल्यास भाजपसाठी डोकेदुखी ठरू शकते. शिवसेनेनेही दंड थोपटले आहे. त्यामुळे महायुतीतच कुस्ती होणार असल्याने भाजपलाच आव्हान आहे. मागील निवडणुकीत मतमोजणीवरून मोठी दंगल या प्रभागात झाल्याने कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाची जबाबदारी पोलिसांना पार पाडावी लागणार आहे..यंदाचे इच्छुकप्रियांका माने, पुनम मोगरे, ऋची कुंभारकर, मच्छिंद्र सानप, गौरव गोवर्धने, समाधान जाधव, सुनीता शिंदे, कोमल खोडे, भगवान भोगे, रीना भोगे, संदीप भवर अंबादास खैरे, हर्षद पटेल, सौरभ सोनवणे, वैभव खैरे, सचिन अहिरे, उज्ज्वला बेलसरे, श्याम पिंपरीकर, शंतनू शिंदे, विलास कारेगावकर, वैशाली पंचाक्षरी, सोमनाथ बोडके, शरद बोडके, सचिन दफ्तरे, रमा आव्हाड, राहुल देशमुख, सोनाली बोडके, सचिन खोडे, प्रमिला शेवाळे, रेणुका घोडे, संजय संघवी, समाधान जाधव, किरण पानकर, तुषार पाटील, संतोष लासूर, महेंद्र आव्हाड, प्रीती सूर्यवंशी, शंकर मोकळ, दुर्गा मोकळ, अजय सोनवणे, संजय कातकडे, साधना पाटील, संदीप शिंदे, स्निग्धा खोडे..प्रभागातील ५ महत्त्वाचे विकास कामेनाट्यगृहाची निर्मितीजनार्दन स्वामी महाराज तपोवन बस डेपोप्रभागातील कच्च्या रस्त्यांचे खडीकरणजलवाहिनी, जलकुंभ, ड्रेनेज, उद्यान विकासएलईडी, पथदीप बसविणे.प्रभागातील महत्त्वाच्या ५ समस्यागॅस पाइपलाइनसाठी खोदलेले रस्ते.जॉगिंग ट्रॅक परिसरात श्वानांचा उपद्रवगणेशवाडी अमरधाम दुरवस्थाकाही परिसरात घंटागाडी गाडी अनियमितताउद्यानातील मोडकळीस आलेली खेळणी.विकासापासून वंचितप्रभागाला महापौर, उपमहापौर या महत्त्वाच्या पदांसह सत्तेची महत्त्वाची पदे मिळाली आहे. परंतु, प्रभागातील कोअर भाग सोडला तर मूलभूत समस्या पूर्णपणे सुटलेल्या नाहीत. अनियमित घंटागाडी, वाहतुक कोंडी या समस्या प्रभागाला पाचवीलाच पुजल्या आहेत. या समस्यांचे भांडवल व जोडीला लोकसंवादाची शाल पांघरल्यास भाजपच्या उमेदवारांना पराभूत करणे अशक्य नाही असे विरोधक मानतात. परंतु, विरोधकांमध्ये एकजूट व एक वाक्यता हा भाग फार महत्त्वाचा आहे..Karad Politics: पालिकेसाठी महाआघाडीचा प्रचार करणार: माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ; कऱ्हाड, मलकापुरातील समविचारी उमेदवारांसाठी सभा घेणार.राजकारणाच्या हिंदोळ्यावर झुलके घेणारा प्रभागराजकारणाच्या हिंदोळ्यावर झुलके घेणारा प्रभाग क्रमांक चार अविकसित भाग व वाढत्या गुन्हेगारीमुळे चर्चेत आला आहे. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत हेच मुद्दे प्रामुख्याने चर्चेला येणार आहे. शेवटच्या टप्प्यात ‘मनीभाई’ निवडणूक कसे फिरवणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.