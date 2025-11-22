Nashik Election :व्यक्ती की पक्ष? मागील अपयशानंतर पंचवटी 5 मध्ये भाजपची हवा; इच्छुकांमुळे बंडखोरीची शक्यता

पंचवटी: प्रभाग क्रमांक पाचमध्ये मागील निवडणुकीत अपक्षांना मतदारांनी संधी दिली होती; तर मनसेने एक जागा जिंकून खाते उघडले होते. भाजपला केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले. शहरात भाजपची लाट असताना या प्रभागातील नागरिकांनी पक्षापेक्षा व्यक्तीला महत्त्व दिले. परंतु, यंदा मागील निवडणुकीत अपक्ष व मनसेकडून निवडून आलेले भाजपमध्ये प्रवेशकर्ते झाले आहेत. त्यामुळे आता व्यक्ती की पक्ष याकडे अधिक लक्ष राहील. भाजपमध्ये इच्छुकांची गर्दी आहे. त्यामुळे दोन पक्षांत लढत होईल. .नाग चौकापासून ते थेट मखमलाबादच्या शिवेला शिवणाऱ्या या प्रभागात पॉकेट्स नुसार मतदान होणार आहे. भाजपकडून तीन उमेदवार निश्चित आहे. एका जागेवर तिकीट मिळविण्यासाठी पक्षातच खेचाखेची होणार असल्याचे दिसून येत असून पक्षश्रेष्ठी कोणाच्या बाजूने उभे राहतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल..सुविधांची लागली वाटएकीकडे स्मार्ट सिटीअंतर्गत गोदाकाठच्या सुशोभीकरण करण्यात आले असले तरी दुसरीकडे मात्र, सुविधांची वाट लागली आहे. गोदावरीच्या पाण्याच्या शुद्धीकरणाचा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही..इच्छुकांमुळे बंडखोरीची शक्यताग्रामीण स्पर्श असलेल्या या प्रभागांमध्ये सत्तेची अनेक पदे मिळाली असली तरी हवा तसा विकास झाला नाही. यंदाच्या निवडणुकीत देखील भाजपचीच हवा असल्याचे दिसून येत आहे त्यामुळे इच्छुकांची गर्दी जमली हीच गर्दी बंडखोरीला देखील कारणीभूत ठरू शकते..Arnav Kahire Death: अर्णव खैरे आत्महत्या प्रकरणाचा फास्टट्रॅकवर तपास होणार, एकनाथ शिंदेंनी खैरे कुटुंबियांशी संवाद साधल्यानंतर निर्णय.यंदाचे इच्छुकगुरुमित बग्गा, नीलम पाटील, नंदिनी बोडके, कमलेश बोडके, अशोक मुर्तडक, उल्हास धनवटे, प्रवीण भाटे, विशाल गोवर्धने, सचिन ढिकले, किशोर धोत्रे, दिगंबर धुमाळ, मामा राजवाडे, जगदीश बोडके, अमोल झुंजारकर, किशोर गरड, नवनाथ जाधव, लक्ष्मण धोत्रे, महेश महांकाळें, गणेश धात्रक,योगेश बेलदार, नरेश उगले, नीलेश पवार, रुपेश पालकर, श्रीराम कोठुळे, सागर परदेशी, संदीप शर्मा, सतीश निकम, सुनील महांकाळे, गणेश कोठुळे, दीपक चव्हाण, मनोज अदयप्रभू, चिन्मय गाडे, नंदू वराडे, हिमांशू गोसावी, मंगला भास्कर, ज्योती देवी, सीमा गोसावी, चंद्रकला धुमाळ, कल्पना पांडे, भारती राजवाडे, गौरी पवार, मयुरी वाणी, कविता आव्हाड, मनिषा भाटे, पलकिन शर्मा, रागिणी तांबे, रंजना थोरवे, रेखा कातकाडे, शकुंतला निकम, शोभा बोडके..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.