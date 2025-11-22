नाशिक

Nashik Election :व्यक्ती की पक्ष? मागील अपयशानंतर पंचवटी 5 मध्ये भाजपची हवा; इच्छुकांमुळे बंडखोरीची शक्यता

Shift from Independent Leaders to Party-Centric Politics : नाशिकच्या पंचवटी प्रभाग क्रमांक ५ मध्ये मागील निवडणुकीतील अपक्ष आणि मनसेचे उमेदवार भाजपमध्ये दाखल झाल्याने यंदाच्या निवडणुकीत भाजपमध्ये इच्छुकांची मोठी गर्दी झाली आहे, ज्यामुळे बंडखोरीची शक्यता वाढली आहे.
योगेश मोरे : सकाळ वृत्तसेवा
पंचवटी: प्रभाग क्रमांक पाचमध्ये मागील निवडणुकीत अपक्षांना मतदारांनी संधी दिली होती; तर मनसेने एक जागा जिंकून खाते उघडले होते. भाजपला केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले. शहरात भाजपची लाट असताना या प्रभागातील नागरिकांनी पक्षापेक्षा व्यक्तीला महत्त्व दिले. परंतु, यंदा मागील निवडणुकीत अपक्ष व मनसेकडून निवडून आलेले भाजपमध्ये प्रवेशकर्ते झाले आहेत. त्यामुळे आता व्यक्ती की पक्ष याकडे अधिक लक्ष राहील. भाजपमध्ये इच्छुकांची गर्दी आहे. त्यामुळे दोन पक्षांत लढत होईल.

