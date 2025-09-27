Nashik Crime : बंदुकीचा धाक, शरीरसुखाची मागणी; नाशिकच्या 'कॅटल हाउस' हॉटेलमधील धक्कादायक प्रकार उघड!

पंचवटी: म्हसरूळ-आडगाव लिंक रोडवरील ‘कॅटल हाउस’ हॉटेलमध्ये गंगापूर रोडवरील एका व्यावसायिक फोटोग्राफर तरुणीसह तिच्या मैत्रिणीला हॉटेलमध्ये डांबून ठेवत बंदुकीचा धाक दाखवत शरीरसुखाची मागणी करण्यासह अनैतिक व्यवसाय करण्यास सांगितल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी म्हसरूळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संशयितासह वेटरला ताब्यात घेतले आहे. न्यायालयात हजर केले असता त्यांना पोलिस कोठडी सुनावली आहे. .तरुणीच्या फिर्यादीनुसार तिच्यासह मैत्रीण व तिच्या मित्राचा पूर्वाश्रमीचा मित्र मोहित ताम्हाणे याने २०२० पासून अनेकदा त्यांच्याकडून उसनवार पैसे घेतले होते. मोहित सापडत नसतानाच २७ मेस तो कॅटल हाउसमध्ये वेटर असल्याची माहिती तरुणीसह पिसोळकरला मिळाली. तेव्हा पीडिता व तिची मित्र व मैत्रीण रात्री साडेआठला हॉटेलात गेले. तेव्हा मोहित दिसताच तिघांनीही पैशांची मागणी केली. तेव्हा तरुणीच्या ओळखीचा व हॉटेलचालक सौरभ देशमुख आला. .पैसे मागण्याचा वाद सुरू असतानाच सौरभने तिघांना शिवीगाळ करून सौरभने तिघांवर पिस्तूल रोखले व शरीरसुखाची मागणी करीत बाजूलाच डांबून ठेवून बाहेर जाण्यास मज्जाव केला. तिघांनी विनंती केली असताही सौरभने ‘माझा बाप रिटायर्ड डीवायएसपी आहे, अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांसोबत ओळख आहे, जर पोलिस ठाण्यात तक्रार केली, तर तक्रार नोंद होणार नाही’ असे म्हणून नंतर मोहितनेदेखील तरुणीकडे शरीरसुखाची मागणी केली व पिस्तुलाचा धाक दाखवून ‘पैसे द्या नाहीतर तुम्हाला येथेच ठोकून टाकतो’ अशी ठार करण्याची धमकी दिली. .Nagpur News: फवारणीसाठी गेलेल्या मजुराचा विजेच्या तारेला धक्का बसून मृत्यू; रामटेक हादरले!.मोहितने तिघांचे पर्स व वॉलेट हिसकावून २१ हजार रुपये काढून घेतले. त्यानंतर धमकी देऊन पहाटे साडेपाचला तिघांची सुटका केली. तिघे प्रचंड तणावात व घाबरले असल्याने त्यांनी कुठेही वाच्यता केली नाही. मात्र, मोहितने व्हॉट्सॲपवरून धमकीचे मेसेज पाठविल्याने तिघांनी एकजूट करून म्हसरूळ पोलिस ठाण्यात धाव घेत गुन्हा नोंदविला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.