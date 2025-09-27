नाशिक

Nashik Crime : बंदुकीचा धाक, शरीरसुखाची मागणी; नाशिकच्या 'कॅटल हाउस' हॉटेलमधील धक्कादायक प्रकार उघड!

Shocking Extortion Incident at Cattle House Hotel : नाशिकमधील म्हसरूळ-आडगाव लिंक रोडवरील 'कॅटल हाउस' हॉटेल मध्ये एका व्यावसायिक फोटोग्राफर तरुणीसह तिच्या मैत्रिणीला बंदुकीचा धाक दाखवून शरीरसुखाची मागणी करत डांबून ठेवल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली.
पंचवटी: म्हसरूळ-आडगाव लिंक रोडवरील ‘कॅटल हाउस’ हॉटेलमध्ये गंगापूर रोडवरील एका व्यावसायिक फोटोग्राफर तरुणीसह तिच्या मैत्रिणीला हॉटेलमध्ये डांबून ठेवत बंदुकीचा धाक दाखवत शरीरसुखाची मागणी करण्यासह अनैतिक व्यवसाय करण्यास सांगितल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी म्हसरूळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संशयितासह वेटरला ताब्यात घेतले आहे. न्यायालयात हजर केले असता त्यांना पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

