Nashik News : ५ कोटींचे बक्षीस: नाशिकच्या ग्रामपंचायतींना समृद्ध होण्याची सुवर्णसंधी

Launch of Panchayati Raj Abhiyan in Nashik : समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या शुभारंभी नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना व जिल्हा परिषदेना आर्थिक अनुदान मिळवण्याची सुवर्णसंधी.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना शासनाच्या अनुदानाने समृद्ध होण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे. राज्यस्तरावर पहिला क्रमांक पटकावणाऱ्या ग्रामपंचायतीला आणि जिल्हा परिषदेला प्रत्येकी ५ कोटी रुपयांचा पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार आहे.

