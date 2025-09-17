Nashik News : ५ कोटींचे बक्षीस: नाशिकच्या ग्रामपंचायतींना समृद्ध होण्याची सुवर्णसंधी

नाशिक: जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना शासनाच्या अनुदानाने समृद्ध होण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे. राज्यस्तरावर पहिला क्रमांक पटकावणाऱ्या ग्रामपंचायतीला आणि जिल्हा परिषदेला प्रत्येकी ५ कोटी रुपयांचा पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार आहे..मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाचा शुभारंभ बुधवार (ता.१७) पासून होत असून ३१ डिसेंबरपर्यंत यात सहभाग नोंदविता येईल. ग्रामपंचायतींची महत्त्वपूर्ण भूमिका लक्षात घेता सरपंच व ग्रामसेवक यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. या समित्यांमध्ये सर्व पदाधिकारी व शासकीय अधिकारी सदस्य म्हणून सहभागी राहतील. तालुकास्तरीय समितीकडून निवडलेल्या तीन उत्कृष्ट ग्रामपंचायतींची नावे जिल्हास्तरावर पाठविली जाणार असून, दोन ग्रामपंचायतींची विशेष पुरस्कारासाठी निवड केली जाणार आहे..ग्रामपंचायतींना १० जानेवारी २०२६ पर्यंत तालुकास्तरीय समितीकडे स्वमूल्यांकन करून प्रस्ताव सादर करावे लागतील. त्यानंतर जिल्हास्तरीय समितीकडे २७ जानेवारीपर्यंत, विभागीय समितीकडे १६ फेब्रुवारीपूर्वी आणि राज्यस्तरीय समितीकडे २८ फेब्रुवारीपूर्वी प्रस्ताव पाठविणे बंधनकारक राहील..ग्रामपंचायतींना तालुका, जिल्हा, विभाग आणि राज्यस्तरीय पुरस्कारांची संधी असणार आहे. पंचायत समितीला विभाग व राज्यस्तरावर तर जिल्हा परिषदेला राज्यस्तरीय गटातच सहभागी होता येणार असल्याने स्पर्धा अत्यंत चुरशीची होणार आहे..पंचायतराज अभियानाची वैशिष्ट्येअभियानाचा कालावधी:१७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५तालुकास्तरीय मूल्यमापन: ११ ते २६ जानेवारी २०२६जिल्हास्तरीय मूल्यमापन: २८ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारी २०२६विभागस्तरीय मूल्यमापन: १७ फेब्रुवारी ते २७ फेब्रुवारी २०२६राज्य स्तरीय मूल्यमापन-संपूर्ण मार्च महिना.Nashik News : एकाचवेळी जीएसटी, आयटीआर आणि ऑडिट: करदात्यांसमोर मोठे संकट.“पंचायतराज अभियानाच्या माध्यमातून शासनाने आर्थिक समृद्ध होण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. नाशिक जिल्ह्यात पुरस्कार मिळवण्याची क्षमता असून त्यासाठी आम्ही प्रामाणिकपणे प्रयत्न करू,”-ओमकार पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.