Crime News : नाशिकमध्ये टोळीयुद्धाची ठिणगी; निकम-वाघ टोळीचा सागर जाधववर जीवघेणा हल्ला

नाशिक/पंचवटी: पंचवटीतील राहुलवाडीत बुधवारी (ता. १७) पहाटे साडेबारा-एकच्या सुमारास निकम-वाघ टोळीच्या गुंडांनी उघडे टोळीचा सराईत गुन्हेगार सागर जाधव याच्यावर गोळ्या झाडून ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. या गोळीबारात सागर जखमी झाला असून, त्याच्या मानेत एक गोळी अडकली आहे. त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असून, प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगितले जाते. याप्रकरणी पंचवटी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..फिर्यादी योगेश माधव वाघमारे (वय २८, रा. राहुलवाडी, पेठ रोड) यांच्या तक्रारीवरून संशयित विकी उत्तम वाघ आणि विकी विनोद वाघ यांच्यासह इतरांविरोधात प्राणघातक हल्ला, शस्त्रास्त्र कायदा आदी कलमान्वये गुन्हा दाखल झाला आहे..मंगळवारी रात्री बाळासाहेब वाघमारे यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी सागर आपल्या साथीदारांसह राहुलवाडीत आला होता. अंत्यसंस्कारानंतर मध्यरात्रीच्या सुमारास तो मित्रांसह बसला असताना संशयितांनी अचानक हल्ला केला. विकी विनोद वाघ याने सागरकडे बोट दाखवून विकी उत्तम वाघला गोळी मारण्यास सांगितले. .त्यानंतर विकी उत्तम वाघने पिस्तुलातून गोळी झाडली; ती थेट सागरच्या मानेला लागून तो खाली कोसळला. दुसरी गोळी चुकून दुकानाच्या पत्र्याला लागली. त्यानंतर दोघेही दुचाकीवर बसून पसार झाले..घटनेनंतर उपायुक्त मोनिका राऊत, सहायक आयुक्त संगीता निकम, वरिष्ठ निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांच्यासह गुन्हे शाखेचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. संशयितांचा शोध घेण्यासाठी नाकाबंदी करण्यात आली आहे..खासगी रुग्णालयात उपचाररक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या सागरला तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाल्याने शस्त्रक्रिया करावी लागली असून, प्लॅस्टिक सर्जरीही करण्यात येणार आहे. मात्र त्याची प्रकृती अद्यापही गंभीर आहे..पोलिस आयुक्तांची भेटया घटनेनंतर पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी थेट पंचवटी पोलिस ठाण्यात भेट देऊन तपासाचा आढावा घेतला. वाढत्या गुन्हेगारीवर अंकुश आणण्याबाबत त्यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिल्याचे समजते..गुन्हेगारी टोळ्यांचा सूडवादसराईत गुन्हेगार किरण निकम हत्याकांडात सागरची निर्दोष सुटका झाल्यानंतर तो उघडे टोळीशी संलग्न राहिला. निकमच्या खुनाचा बदला घेण्यासाठी निकम-वाघ टोळीने यापूर्वीही गोळीबार केला होता. पोलिसांनी त्या वेळी कठोर कारवाई न केल्यानेच पुन्हा हा हल्ला घडल्याचे बोलले जात आहे..