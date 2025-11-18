Nashik Goda Park : गोदाकाठी उत्साहाचे वातावरण! १७ कोटींचा 'गोदा पार्क' नाशिककरांसाठी अखेर खुला; पर्यटकांची गर्दी

पंचवटी: रामवाडी परिसरात गोदावरी नदीकाठी असलेल्या निसर्गरम्य परिसरात ‘गोदा पार्क’ प्रकल्पाला स्मार्टसिटीच्या माध्यमातून एक वेगळीच ओळख निर्माण झाली आहे. सुमारे १७ कोटी खर्च करून झालेला हा प्रकल्प खुला झाल्याने गोदाकाठच्या सौंदर्यात भर पडली. ‘गोदा पार्क’ सुरू होताच नाशिककरांसह शहरात येणाऱ्या पर्यटकांची पावले अलगदपणे पार्ककडे वळल्याने याठिकाणी गर्दी झाली..मागील अनेक दिवसांपासून दुरुस्ती व देखभाल, कर्मचाऱ्यांची कमतरता आदींमुळे बंद असलेल्या गोदा पार्कबाबत नागरिकांमध्ये काही दिवसांपासून नाराजी व्यक्त होत होती. मात्र, आता पार्क खुला झाल्याने पंचवटीसह नाशकातील रहिवासींनी समाधान व्यक्त केले जात आहे. मुलांचे खेळणे- बागडणे, ज्येष्ठ नागरिकांचा फेरफटका, महिलांचा व्यायाम, पुष्पसौंदर्य व गोदेच्या शांत शीतलतेमुळे पार्कमध्ये पुन्हा एकदा उत्साहाचे वातावरण आहे. .पुढील आठवड्यापासून अहिल्याबाई होळकर पूल ते रामवाडी पूल तसेच रामवाडी पूल ते चोपडा लॉन्स पुलापर्यंतच्या नदीपात्रात बोटिंग सुरू केली जाणार आहे. आकर्षक रोषणाई, कारंजे तसेच गोदा पार्कची रचना आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. गोदाकाठी ९८५० चौरस मीटर परिसरात हे गोदा पार्क उभारण्यात आले आहे. दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे लोकार्पणही करुनही मनपा व स्मार्ट सिटी यांच्यात प्रकल्प हस्तांतर वादामुळे तब्बल दोन वर्ष गोदा पार्क बंद होता. तो आता सुरू झाल्याने नागरिकांकडून समाधान व्यक्त केले जात आहे..या सोयी-सुविधागोदा पार्कमध्ये ओपन एअर रेस्टॉरंट, बोर्ड एक्स मिरर, बबलर झेड वॉटर टॅक्सिड, विविध देशी झाडे लावण्यात आली आहेत. गोदा पार्कपासून धर्मवीर छत्रपती संभाजीराजे भोसले उद्यानापर्यंत नौकाविहार करण्यासाठी जेट्टीची उभारणी करण्यात आली आहे. गोदा वॉकमध्ये नागरिकांना बसण्यासाठी बेसॉल्ट दगडाचे बाक व ३६० मीटरचा जॉगिंग ट्रॅक बनविण्यात आला आहे..Goa New Rules : गोव्याला जाताय? मग अजिबात करू नका 'या' 3 चुका, नाहीतर नव्या नियमानुसार द्यावा लागेल हजारोंचा दंड.पोलिसांची नेमणूक करावीगोदापार्क परिसरात मद्यपी व टवाळखोर तरुणांचा वावर वाढल्याने महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होत असल्याचे स्थानिक रहिवासी सांगतात. सायंकाळच्या वेळेस या भागात महिला, युवती, लहान मुले येत असल्याने टवाळखोरांवर वचक बसविण्यासाठी या भागात पोलिसांची नेमणूक व गस्त वाढविण्याची मागणी व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.