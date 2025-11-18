नाशिक

Nashik Goda Park : गोदाकाठी उत्साहाचे वातावरण! १७ कोटींचा 'गोदा पार्क' नाशिककरांसाठी अखेर खुला; पर्यटकांची गर्दी

Goda Park Reopens After Long Delay, Citizens Welcome the Move : नाशिकमधील रामवाडी परिसरातील गोदावरी नदीकाठी सुमारे १७ कोटी रुपये खर्चून साकारलेला 'गोदा पार्क' प्रकल्प दोन वर्षांच्या प्रलंबानंतर अखेर नागरिकांसाठी खुला झाला आहे. या पार्कमध्ये ओपन एअर रेस्टॉरंट, जॉगिंग ट्रॅक, आकर्षक रोषणाई आणि पुढील आठवड्यापासून बोटिंगची सोय उपलब्ध होणार आहे.
Goda Park

Goda Park

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचवटी: रामवाडी परिसरात गोदावरी नदीकाठी असलेल्या निसर्गरम्य परिसरात ‘गोदा पार्क’ प्रकल्पाला स्मार्टसिटीच्या माध्यमातून एक वेगळीच ओळख निर्माण झाली आहे. सुमारे १७ कोटी खर्च करून झालेला हा प्रकल्प खुला झाल्याने गोदाकाठच्या सौंदर्यात भर पडली. ‘गोदा पार्क’ सुरू होताच नाशिककरांसह शहरात येणाऱ्या पर्यटकांची पावले अलगदपणे पार्ककडे वळल्याने याठिकाणी गर्दी झाली.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
panchavati
Godavari River
Tourism

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com