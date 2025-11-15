Nashik News : नाशिकमध्ये गौणखनिज माफियांनी घातला हैदोस; तपासणीसाठी थांबवणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांच्या अंगावर ट्रक घालण्याचा प्रयत्न!

पंचवटी: मुरूम वाहून नेणाऱ्या विनानंबरप्लेट हायवा ट्रकला तपासणीसाठी थांबविणाऱ्या मंडल अधिकारी आणि दोन सहकाऱ्यांच्या अंगावर गाडी घालण्याचा धक्कादायक प्रकार म्हसरूळ चौकी परिसरात घडला. खनिज माफियांच्या या निर्ढावलेल्या कृत्यामुळे महसूल अधिकाऱ्यांत दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. म्हसरूळ पोलिसांनी या प्रकरणातील तिघा संशयितांचा शोध सुरू केला आहे..दिंडोरी-पेठ महामार्गाला जोडणाऱ्या कन्सारा माता चौक ते म्हसरूळ पोलिस चौकीदरम्यान दुपारी साडेतीनला हा थरारमय प्रकार घडला. मंडल अधिकारी रामसिंग परदेशी (५५, रा. पांगरे मळा, गोविंदनगर) वरिष्ठांनी दिलेल्या आदेशानुसार माडसांगवीचे ग्राम महसूल अधिकारी शरद गोसावी (४३) आणि सय्यदपिंप्रीचे ग्राम महसूल अधिकारी नामदेव पवार (४४) यांच्यासह गौण खनिज तपासणीचे काम करीत होते. .या वेळी नंबरप्लेट नसलेला ‘हायवा’ ट्रक मुरूम घेऊन जाताना दिसला. त्यात अंदाजे सहा ब्रास मुरूम होता. अधिकाऱ्यांनी ‘हायवा’ला थांबवून कागदपत्रे तसेच गौणखनिज परवान्याची मागणी केली. मात्र, परवाना न देता चालकाने ‘तुम्ही कोण आम्हाला विचारणारे?’ असे म्हणत अधिकाऱ्यांशी वाद घालायला सुरुवात केली. त्यानंतर चालकाने मोबाईलवरून संपर्क साधून दोन साथीदारांना तातडीने बोलावून घेतले. .मोटारसायकलवर आलेले दोघे साथीदार आणि चालक असे तिघे महसूल अधिकाऱ्यांशी पुन्हा वाद घालू लागले. मंडल अधिकारी परवाना मागत असल्याचे पाहून आलेल्या साथीदारांपैकी राखाडी जॅकेट घातलेल्या तरुणाने ‘हायवा’चा ताबा घेतला आणि ट्रक सरळ अधिकाऱ्यांच्या अंगावर घालण्याचा प्रयत्न केला. .Amravati News: मोझरीच्या डॉक्टरचा विहिरीत बुडून मृत्यू .मात्र तिघेही अधिकारी वेळीच बाजूला झाल्याने मोठा अनर्थ टळला. यानंतर चालकासह दोघे मोटारसायकलवर बसले आणि महसूल अधिकाऱ्यांना धक्का देत सरकारी कामात अडथळा निर्माण करून पसार झाले. या प्रकाराची माहिती मंडल अधिकारी परदेशी यांनी वरिष्ठांना दिली. त्यानंतर म्हसरूळ पोलिस ठाण्यात त्यांनी तक्रार नोंदवली. मंडळ अधिकारी परदेशी यांच्या फिर्यादीनुसार म्हसरूळ पोलिसांनी संशयितांविरुद्ध गुन्हा नोंदवला असून, वरिष्ठ निरीक्षक अंकुश चिंतामण यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक सचिन मद्रुपकर पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.