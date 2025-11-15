नाशिक

Nashik News : नाशिकमध्ये गौणखनिज माफियांनी घातला हैदोस; तपासणीसाठी थांबवणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांच्या अंगावर ट्रक घालण्याचा प्रयत्न!

Hyva Truck Without Number Plate Intercepted Near Mhasrul Checkpost : नाशिकच्या म्हसरूळ परिसरात गौणखनिज तपासणी करणाऱ्या मंडल अधिकारी रामसिंग परदेशी व त्यांच्या दोन सहकाऱ्यांवर मुरूम वाहून नेणाऱ्या विनानंबरप्लेट हायवा ट्रक चालकाने गाडी घालण्याचा प्रयत्न केला. याप्रकरणी म्हसरूळ पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तिघा संशयितांचा शोध सुरू आहे.
पंचवटी: मुरूम वाहून नेणाऱ्या विनानंबरप्लेट हायवा ट्रकला तपासणीसाठी थांबविणाऱ्या मंडल अधिकारी आणि दोन सहकाऱ्यांच्या अंगावर गाडी घालण्याचा धक्कादायक प्रकार म्हसरूळ चौकी परिसरात घडला. खनिज माफियांच्या या निर्ढावलेल्या कृत्यामुळे महसूल अधिकाऱ्यांत दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. म्हसरूळ पोलिसांनी या प्रकरणातील तिघा संशयितांचा शोध सुरू केला आहे.

