नाशिक

Crime News : गोळीबार प्रकरण: पंचवटी पोलिसांकडून १४वा संशयित जेरबंद, आतापर्यंत माजी नगरसेवकासह १४ अटकेत

Fugitive Suspect Apprehended in Rahulwadi Firing Case : नाशिक पंचवटीतील सागर जाधव गोळीबार प्रकरणातील १४वा संशयित दीपक वीर यास पोलिसांनी मखमलाबाद येथून अटक केली. टोळीयुद्ध व माजी नगरसेवकाच्या सहभागामुळे प्रकरणाला राजकीय किनार.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचवटी: फुलेनगरमधील राहुलवाडी येथे सागर जाधववर झालेल्या गोळीबार प्रकरणातील फरारी संशयितास मखमलाबाद येथून जेरबंद करण्यास पंचवटी गुन्हेशोध पथकास यश मिळाले. यामुळे अटक झालेल्या संशयितांची संख्या आता १४ झाली आहे; तर उर्वरित आठ जणांचा शोध सुरू आहे. दीपक सुनील वीर (वय ३३, रा. पेठ रोड) असे संशयिताचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
crime
maharashtra
Crime News
panchavati
Arrest
panchvati police
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com