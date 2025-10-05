Crime News : गोळीबार प्रकरण: पंचवटी पोलिसांकडून १४वा संशयित जेरबंद, आतापर्यंत माजी नगरसेवकासह १४ अटकेत

पंचवटी: फुलेनगरमधील राहुलवाडी येथे सागर जाधववर झालेल्या गोळीबार प्रकरणातील फरारी संशयितास मखमलाबाद येथून जेरबंद करण्यास पंचवटी गुन्हेशोध पथकास यश मिळाले. यामुळे अटक झालेल्या संशयितांची संख्या आता १४ झाली आहे; तर उर्वरित आठ जणांचा शोध सुरू आहे. दीपक सुनील वीर (वय ३३, रा. पेठ रोड) असे संशयिताचे नाव आहे..त्यास पंचवटी पोलिसांच्या गुन्हे शोध पथकाने मखमलाबाद परिसरात सापळा रचून ताब्यात घेतले आहे. पेठ रोडवरील राहुलवाडी (फुलेनगर) येथे १७ सप्टेंबरला रात्री सागर विठ्ठल जाधव (वय ३५) या युवकावर गोळीबार झाला होता. या हल्ल्याला निकम व उघडे टोळीतील पूर्ववैमनस्य तसेच वर्चस्ववादाची किनार होती. यात जाधव हा गंभीर जखमी झाल्याने पंचवटी पोलिसांनी खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. .याप्रकरणी अद्याप १३ जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे, तर उर्वरित फरारींचा संशयितांचा शोध सुरू होता. गुप्त बातमीदाराकडून यातील एक संशयित हा मखमलाबाद परिसरात येणार असल्याची माहिती पंचवटी गुन्हे शोध पथकाचे अंमलदार नितीन पवार यांना समजली, सापळा रचून दीपक वीर यास ताब्यात घेण्यात आले. .सदर कामगिरी पंचवटी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक (गुन्हे) सुनील पवार, गुन्हे शोध पथकाचे सहायक निरीक्षक सतीश शिरसाट, हवालदार शिंदे, महेश नांदुर्डीकर, काळे, लोणारे, गायकवाड, अंकुश काळे, परदेशी, बाहिकर, वायंकडे, चितळकर, पवार, देशमुख, अमित शिंदे, श्रीमती शिंदे यांनी ही कामगिरी बजावली आहे..Kolhapur Dairy Scheme : गोकुळ दूध संघ शेतकऱ्यांना भरभरून देतय, शेतमजूर, अल्पभूधारकांना आणली आता नवी योजना, काय आहे फायद्याची स्कीम.माजी नगरसेवकासह १४ जण अटकेतसागर जाधव याचा प्राणघातक हल्ल्यात प्रत्यक्ष सहभाग नसला. तरी कटात सहभागी असल्याचे तांत्रिकदृष्ट्या निष्पन्न झाल्याने भाजपचा माजी नगरसेवक जगदीश पाटील यास पंचवटी पोलिसांनी अटक केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. निकम टोळीचा अमरावती कारागृहात शिक्षा भोगणारा किरण निकम व जगदीश पाटील यांची लॉजमध्ये हल्ल्यापूर्वी बैठक झाली होती. त्यात प्रत्यक्ष घटनेत सहभागी असणाऱ्यांचाही समावेश होता. यातील आठ जण अद्याप फरारी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.