Nashik News : ‘हा अपघात नसून प्रशासनाच्या हलगर्जीचा बळी’, नागरिकांची संतापजनक प्रतिक्रिया

पंचवटी: तारवालानगर-अमृतधाम लिंक रोड मृत्यूचा सापळा बनला आहे. शनिवारी (ता. १३) या मार्गावरून घराकडे मार्गस्थ होत असलेल्या ६१ वर्षीय निवृत्त शिक्षकाचा मोठ्या खड्ड्यात आदळून अपघात झाला. रविवारी (ता. १४) उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली. मखमलाबाद परिसरातील उदयनगर भागावर एकच शोककळा पसरली. प्रशासनाने या मार्गावरील खड्डे बुजविले असते तर नाहक बळी गेला नसता, अशी चर्चा सुरू होती. .येवला येथील श्री वीरभद्र माध्यमिक विद्यालयाचे निवृत्त ज्येष्ठ शिक्षक दिनकर पांडुरंग झेटे (वय ६१) कुटुंबासमवेत मखमलाबाद शिवारातील उदयनगर येथे वास्तव्यास होते. शनिवारी (ता. १३) झेटे रात्री ॲक्टिव्हावरून मखमलाबाद येथील घराकडे निघाले होते. ते अमृतधाम-तारवलानगर लिंक रोडवरून जात असताना प्ररस्त्याच्या मधोमध असलेल्या एका मोठ्या खड्ड्याचा त्यांना अंदाज आला नाही. .खड्ड्यात दुचाकी आदळल्याने नियंत्रण सुटले व ते रस्त्यावर डोक्यावर कोसळले. यात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने जागेवरच मोठा रक्तस्राव सुरू झाला. या वेळी व्यावसायिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते राहुल जोरे, मेजर नीलेश पवार, मिलिंद परदेशी आणि चेतन दवंगे या भागातून जात होते. त्यांनी झेटे यांना खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, रविवारी (ता. १४) पहाटे पाच ते साडे पाचच्या सुमारास त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या मागे पत्नी, एक मुलगा, दोन मुले असा परिवार आहे..प्रत्यक्षदर्शींमध्ये संतापसामाजिक कार्यकर्ते राहुल जोरे अपघाताचे प्रत्यक्षदर्शी होते. जोरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी झेटे यांना रुग्णालयात तत्काळ दाखल केले. मी आणि माझ्या सहकाऱ्यांनी या रस्त्यावरील खड्ड्यांबाबत वारंवार प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार केला, तक्रारी केल्या. मात्र प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले. हा अपघात नसून, प्रशासनाच्या हलगर्जीचा एक बळी आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली..Nashik News : नाशिकमध्ये 'लोकशाही दिन' ठरतोय नागरिकांसाठी हक्काचे व्यासपीठ, तक्रारींच्या निपटाराला गती.पावसाळ्यात खड्डे ही बाब काही पंचवटीकरांना नवीन नाही. तारवालानगर-अमृतधाम लिंक रोड अधिक वर्दळीचा रस्ता आहे. हा मार्ग रस्त्यात खड्डा की खड्ड्यात रस्ता हा वाहनधारकांना प्रश्न पडतो. या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवराचा गुन्हा दाखल करावा.-दत्तू बोडके, सामाजिक कार्यकर्ते.