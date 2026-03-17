Nashik News : पंचवटीत महापौर दारी, तरीही समस्यांची वारी; अडीच वर्षांच्या सत्तेनंतरही नागरिक रडकुंडीला!

पंचवटी: चार वर्षांनंतर नगरसेवकांच्या माध्यमातून कामकाज सुरू झाल्याने प्रभागातील समस्या थेट नागरिकांच्या दारात जाऊन सोडविण्यासाठी महापौर हिमगौरी आहेर-आडके व उपमहापौर विलास शिंदे यांनी नियोजित प्रभाग दौऱ्याला सोमवार (ता. १६)पासून सुरुवात झाली. प्रभाग क्रमांक एकपासून सुरू झालेल्या प्रभाग दौऱ्यात अडीच वर्षे महापौर असतानादेखील समस्या न सुटल्याची खंत नागरिकांकडून व्यक्त करताना समस्यांचा अक्षरशः पाऊस पाडला..प्रभाग १ पासून महापौरांचा दौरा सुरू झाला. कुलकर्णी उद्यान, ओंकारनगर, सीता सरोवर, भाजी बाजार, महापालिका शाळा, रिलायन्स पेट्रोलपंपासमोरील कॉलनीत भेट दिली. प्रभागात गेल्या सहा टर्मपासून भाजपचे नगरसेवक निवडून आले आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपला सत्ता मिळाल्यानंतर रंजना भानसी महापौर होत्या. सत्ता असूनही विविध समस्या नागरिकांनी मांडल्या. कॉलनीतील खराब रस्ते, कचरा, अतिक्रमण, शाळा इमारतीची दुरवस्था, उद्यानांच्या समस्या मांडल्या. .पाणीटंचाई असूनही नागरिकांना टॅंकर पुरविला जात नाही, रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे त्रस्त असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. समस्या मांडण्यात माजी महापौर रंजना भानसी यांनी आघाडी घेतली, खरी परंतु गेल्या वीस ते पंचवीस वर्षात आपण काय केले? असा उलट सवाल नागरिकांनी करत माजी महापौरांवरच गुगली टाकली. दौऱ्यात नगरसेवक दीपाली गिते, प्रवीण जाधव, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी, शहर अभियंता संजय अग्रवाल, घनकचरा संचालक डॉ. आवेश पलोड आदी अधिकारी उपस्थित होते..आधार केंद्राबरोबरच फूड लायसन्सम्हसरूळ येथील महापालिकेच्या शाळेत खासगी एजन्सीने आधार केंद्र सुरु असल्याचे आढळले. वीजबिलदेखील महापालिकेमार्फत भरले जात असल्याची बाब निदर्शनास आली. परंतु परवानगीबाबत ठोस कागदोपत्री आदेश दाखविता आले नाही. तसेच फूड लायसन्स काढून दिले जात असल्याच्या तक्रारीनंतर केंद्र तत्काळ बंद करण्याचे आदेश महापौरांनी दिले..महापौरांच्या सूचनाकॉलनी रस्त्यांसाठी स्वतंत्र बजेटटँकर संख्या वाढवावीखासगी जागेतील सीता सरोवर टीडीआरद्वारे संपादित करावेअतिक्रमण विभाग कर्मचाऱ्यांच्या रोटेशनने बदल्यास्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या कामांचा आढावा घेणारस्वच्छता कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरीखेडे विकासासाठी निधी उपलब्ध करणारम्हसरूळच्या प्राचीन सीता सरोवराचा विकासमहापालिका शाळेसाठी नवीन इमारतप्रभाग १ साठी स्वतंत्र पाण्याचा टॅंकरआडगाव, वरवंडी, दिंडोरी रोडचे रुंदीकरण.सहा महिन्यांत सुटणार पाणीप्रश्नकॉलनी रस्ते चांगले करण्यात येतील. पाणीपुरवठ्याच्या मुख्य वाहिनीचे काम पूर्ण झाल्यास तीन ते सहा महिन्यांत पाणीप्रश्न सुटेल, असे या वेळी सांगण्यात आले. तसेच म्हसरूळच्या प्राचीन सीता सरोवराचा विकास करण्यात येईल व महापालिका शाळेच्या इमारतीची दुरवस्था झाल्याने नवीन इमारत बांधण्याचे आश्वासन देण्यात आले. सद्यःस्थितीतील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी फक्त प्रभाग एकसाठी खास एक टँकर पूर्ण वेळ सेवा देईल. आडगाव, वरवंडी, दिंडोरी रोडचे रुंदीकरण करण्याचे ठरविण्यात आले..महापौरांचा प्रभाग दौरानागरिकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी प्रभाग दौऱ्याचे नियोजन आहे. प्रत्येक प्रभागात भेट देवून समस्या जाणून घेणार. या माध्यमातून समस्या जागेवर सोडविण्याचा प्रयत्न आहे.- हिमगौरी आहेर-आडके, महापौर.Chhatrapati Sambhajinagar News: कर्तव्यात हलगर्जीपणा महागला; संभाजीनगरात १३७ बीएलओंना नोटिसा; मतदार यादी पुनरिक्षणात ढिलाई.समस्या खूप आहेत. पालापाचोळा उचलला जात नाही. उद्यानांची स्वच्छता नाही, कॉलनी रस्ते खराब आहेत. अवेळी पाणीपुरवठा होतो. याकडे अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले आहे. समस्या सोडवूनच घेऊ.- प्रवीण जाधव, नगरसेवकनागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासंदर्भात प्रशासनाला आदेशितकरण्यात आले. महापौरांच्या नेतृत्वाखाली भविष्यात प्रभागाचा विकास साधला जाईल.- दीपाली गिते, नगरसेविका.