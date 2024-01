National Youth Festival : ‘पंढरपूरची वारी देशात भारी’; राष्ट्रीय युवा महोत्सवात पहिल्यांदाच घोषित

National Youth Festival : दोन हात जोडून आपले मस्तक त्याच्या चरणांशी टेकविले की विठ्ठल आपल्याला पावतो, या साध्याभोळ्या भावनेतून दरवर्षी पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी पायी जाणाऱ्या वारकऱ्यांचा उत्साह ‘पंढरपूरची दिंडी’ या लोकनृत्यातून सादर झाला.

जात, धर्म आणि स्वत:च्या दु:खाला विसरून विविधतेतून एकता प्रस्थापित करणारी ‘पंढरपूरची वारी देशात भारी’ ठरली आहे. (pandharpurchi wari Announced for first time at National Youth Festival nashik news)