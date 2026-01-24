Book Prices Increase : वाचन संस्कृतीला जीएसटीचा 'शॉक'! कागदावरील १८ टक्के करामुळे पुस्तके महागली

नाशिक: डिजिटल माध्यमांच्या स्पर्धेत एकीकडे वाचन संस्कृती टिकवून ठेवणे दिवसेंदिवस आव्हानात्मक होत चालले आहे. दुसरीकडे केंद्र शासनाने सप्टेंबर २०२५ पासून वस्तू व सेवाकरात बदल केला. या बदलामुळे कागदावरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून १८ टक्के झाल्याने सार्वजनिक ग्रंथालयांना पुस्तक खरेदीचा फटका तर प्रकाशकांना पुस्तक निर्मितीवर मर्यादा येऊ लागल्याचे चित्र आहे..राज्यात एकूण ११ हजार १५० शासनमान्य ग्रंथालय कार्यरत आहेत. या सर्व ग्रंथालयामध्ये ७ कोटी १७ लाख १० हजार ६९६ पुस्तक उपलब्ध आहेत. नाशिकचा विचार करता जिल्ह्यात एकूण २५५ शासनमान्य ग्रंथालय आहेत. त्यात शहरातील सर्वात जुने १८५ वर्षांची परंपरा असलेल्या सार्वजनिक वाचनालयाला आता पुस्तक खरेदीवर मर्यादा आल्या आहेत. पूर्वी वाचनालय एकावेळी शंभर पुस्तके खरेदी करीत होते. तर आता ती संख्या ८० पुस्तकांवर येऊन पोचली असल्याचे संचालक सांगत आहे..प्रकाशकांच्या मते, केंद्र शासनाने चारचाकी, दुचाकी गाड्यांवरील कर कमी करून उत्पन्नात वाढ होईल याची तरतूद केली. पण, ज्या ग्रंथामधून समाजातील नागरिकांना वैचारिक खाद्य देण्याचे महत्त्वाचे काम केले जाते. त्यांना पाठिंबा देण्याऐवजी कागदावर जादा कर लावणे ही कोणती पद्धत झाली? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सेवाकरात वाढ झाल्याने पुस्तकांच्या किमतीमध्ये वाढ झाली आहे..दिवाळी अंकाच्या किमतीत ३० ते ५० रुपयांनी वाढलेली होती. आज नवीन पुस्तक छापायचे झाल्यास कागदावर १८ टक्के तर छपाईसाठी ५ टक्के जीएसटी मोजावा लागतो. त्यात पुस्तकांचा खप पुरेसा होत नसल्याने विक्रीवर प्रचंड परिणाम होत आहे. या संदर्भात राज्यातील मराठी प्रकाशक संघटनेच्या वतीने केंद्र शासनापर्यंत निवेदन देण्यात आली आहे. परंतु, त्यावर तोडगा निघेल याची शाश्वती नसल्याने संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे..ग्रंथालयात अशी होते पुस्तकांची खरेदी वाचनालयात पुस्तक खरेदी करण्याकरिता एक समिती नेमली जाते. त्यात बाजारात आलेली नवनवीन पुस्तकांवर चर्चा होऊन ललित, चरित्र, कविता संग्रह यासारख्या नवोदित पुस्तकांची नावे सुचविली जातात. त्यानुसार काही पुस्तकांची नावे मान्य तर काही अमान्य होतात. अंतिम यादी झाल्यानंतर त्यावर समितीमधील सदस्यांची सही घेतली जाते. त्यानंतर कमीत कमी दरात पुस्तक उपलब्ध करून देणाऱ्या विक्रेत्यांकडून पुस्तक खरेदी केली जातात..माेठी अपडेट! ‘शालार्थ’मध्ये कागदपत्रे अपलोड न केल्यास थांबणार वेतन; १५ फेब्रुवारीपासून खासगी अनुदानित शाळांवर निर्बंध...डिजिटल माध्यमांमुळे मोठी आणि जाड पुस्तके वाचण्याचे प्रमाण प्रचंड कमी झाले आहे. त्यामुळे छोटेखानी पुस्तकांची निर्मिती अधिक होते. पण, कागदावर १८ टक्के जीएसटी वाढल्याने पुस्तक निर्मितीची संख्या आता घटली आहे.-विलास पोतदार, अध्यक्ष, मराठी प्रकाशक संघटना, नाशिकसर्व ग्रंथालयांना एकत्र येऊन शासनाकडे मागणी करणे गरजेचे आहे. वाचन संस्कृती टिकविण्यासाठी शासनाने कागदावरील जीएसटी कमी करावा;अन्यथा ५ टक्के जीएसटी ठेवावा. कारण ग्रंथालयांना ग्रंथ खरेदीवर मर्यादा आल्या आहेत.- देवदत्त जोशी, ग्रंथ सचिव, सावाना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.