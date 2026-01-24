नाशिक

Book Prices Increase : वाचन संस्कृतीला जीएसटीचा 'शॉक'! कागदावरील १८ टक्के करामुळे पुस्तके महागली

Impact of Paper GST Hike on Public Libraries : कागदावरील जीएसटी १८ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याने पुस्तकांच्या छपाई खर्चात वाढ झाली असून, नाशिकच्या सार्वजनिक वाचनालयासारख्या संस्थांना आता पुस्तक खरेदीत कपात करावी लागत आहे.
नाशिक: डिजिटल माध्यमांच्या स्पर्धेत एकीकडे वाचन संस्कृती टिकवून ठेवणे दिवसेंदिवस आव्हानात्मक होत चालले आहे. दुसरीकडे केंद्र शासनाने सप्टेंबर २०२५ पासून वस्तू व सेवाकरात बदल केला. या बदलामुळे कागदावरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून १८ टक्के झाल्याने सार्वजनिक ग्रंथालयांना पुस्तक खरेदीचा फटका तर प्रकाशकांना पुस्तक निर्मितीवर मर्यादा येऊ लागल्याचे चित्र आहे.

