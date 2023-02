Parakh Credit Institution Scam Case : पोलिस शोधताय Golden Shirt; अजय जैनचाही शोध सुरू

नाशिक : येवल्यातील पारख पतसंस्थेतील सुमारे २२ कोटींच्या अपहार प्रकरणी अटक करण्यात आलेले येवल्याचे माजी नगराध्यक्ष पंकज पारख यांचा गोल्डन शर्ट (सोन्याचा शर्ट) पोलिस शोधत आहेत.

नाशिक ग्रामीणच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने शुक्रवारी (ता. ३) पारख यांना नाशिकमधून अटक केली होती. दरम्यान, या गुन्ह्यातील संशयित अजय जैन याचाही पोलिस शोध घेत आहेत.

येवला शहर पोलिसांत येवला सहायक निबंधक प्रताप पाडवी यांच्या फिर्यादीवरून (कै.) पारख नागरी सहकारी पतसंस्थेतील अपहारप्रकरणी २२ नोव्हेंबर २०२१ ला गुन्हा दाखल झाला आहे.

या गुन्ह्यात संस्थापक पंकज पारखसह अध्यक्ष योगेश सोनी, व्यवस्थापक अजय जैन आणि चार वसुली अधिकाऱ्यांसह दहा संचालकांचा समावेश आहे. (Parakh credit institutions scam case police looking for golden shirt of Pankaj Parekh former mayor of Yeola search for Ajay Jain is also on Nashik News)

पंकज पारख येवल्याचे माजी नगराध्यक्ष असून, २०१४ मध्ये त्यांनी स्वत:च्या वाढदिवसाला नाशिकच्या सराफांकडून सव्वाकोटी रुपयांचा व चार किलोचा सोन्याचा शर्ट बनवून घेतला होता. या सोन्याच्या शर्टमुळे ते येवल्यातच नव्हे, तर देशभरात प्रसिद्ध झाले होते. त्याच सोन्याच्या शर्टचा ग्रामीण पोलिस शोध घेत आहेत.

पारख यांना अटक करण्यात येऊन येत्या शुक्रवारपर्यंत (ता.१०) त्यांना पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे. गुन्हा दाखल झाल्यापासून फरारी झालेले पारख यांच्या पोलिस चौकशीतून महत्त्वाची माहिती मिळण्याची शक्यता आहे.

पोलिसाकडून येत्या काही दिवसांत पारख यांच्या येवल्यातील घराचीही झडती घेतली जाण्याची शक्यता आहे. पतसंस्थेचे व्यवस्थापक अजय जैन याचाही पोलिस शोध घेत आहेत. त्याच्या मागावर काही पथके रवाना करण्यात आली आहेत.

