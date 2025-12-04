Yeola News : येवल्याच्या पारेगावात आकाशातून कोसळले मोठे यंत्र! प्रचंड आवाजाने खळबळ, 'ती' वस्तू हवामान मोजणीचे उपकरण असल्याची शक्यता

येवला: पारेगाव येथे बुधवारी (ता.३) आकाशातून यंत्रासारखी एक मोठी वस्तू कोसळल्यानंतर आणि प्रचंड आवाज झाल्याने गावात काही काळ खळबळ उडाली. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी तातडीने पाहणी करून ही वस्तू हवामान मोजणीचे यंत्र असल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट केले..शेतकरी तुळशीराम पाठे यांच्या शेतात अचानक आकाशातून हे मोठे यंत्र खाली पडले. मोठा आवाज झाल्याने आणि अनोखी वस्तू दिसताच त्यांनी गावकऱ्यांना घटनास्थळी पाचारण केले. प्रारंभी भीतीचे, तर नंतर उत्सुकतेचे वातावरण गावात पसरले. कोसळलेल्या वस्तूवर विविध तार जोडणी आणि मोजणी उपकरणांसारखी साधने असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे हे यंत्र हवामान अभ्यास करणाऱ्या कोणत्यातरी संस्थेकडून आकाशात सोडण्यात आले असावे, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..घटनेची माहिती मिळताच पोलिस आणि महसूल विभागाचे अधिकारी तातडीने दाखल झाले. मंडळ अधिकारी गायके आणि पोलिसांनी पंचनामा करून वस्तू जप्त केली. हे यंत्र नेमके कुठून आले आणि कोणाचे आहे, याबद्दल मात्र अद्याप अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. तज्ज्ञ पथक तपासणी केल्यानंतरच सर्व तथ्य स्पष्ट होतील, असे प्रशासनाने सांगितले..Solar Agriculture Pump: सौर कृषिपंप योजनेत महाराष्ट्राने गाठला उच्चांक; गिनीज बुक विश्वविक्रम प्रमाणपत्र प्रदान सोहळा शुक्रवारी.दरम्यान, तालुक्यातील हवामान अभ्यासक बंडू शिंदे यांनी सांगितले की पारेगावात आढळलेले हे उपकरण ‘वायुमार्ग मोजणी यंत्र’ असण्याची शक्यता जास्त आहे. जगभरातील हवामान विभाग हे यंत्र मोठ्या फुग्याला बांधून आकाशात सोडतात. ते साधारण तीस किलोमीटर उंचीवर गेल्यावर फुगा फुटतो आणि यंत्र परत खाली येते. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरण्याचे काही कारण नसले, तरी प्रशासनाने यंत्राची सखोल तपासणी करून ते कोणत्या संस्थेचे आहे, हे निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.