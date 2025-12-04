नाशिक

Yeola News : येवल्याच्या पारेगावात आकाशातून कोसळले मोठे यंत्र! प्रचंड आवाजाने खळबळ, 'ती' वस्तू हवामान मोजणीचे उपकरण असल्याची शक्यता

Meteorological Instrument Falls from Sky in Paregaon : येवला तालुक्यातील पारेगाव येथे शेतकरी तुळशीराम पाठे यांच्या शेतात आकाशातून कोसळलेले यंत्र, जे प्राथमिक तपासानुसार हवामान मोजणीचे उपकरण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रचंड आवाजाने ही वस्तू खाली पडल्याने गावात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
Meteorological Instrument

Meteorological Instrument

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

येवला: पारेगाव येथे बुधवारी (ता.३) आकाशातून यंत्रासारखी एक मोठी वस्तू कोसळल्यानंतर आणि प्रचंड आवाज झाल्याने गावात काही काळ खळबळ उडाली. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी तातडीने पाहणी करून ही वस्तू हवामान मोजणीचे यंत्र असल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट केले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
yeola
Weather
Experiment
Maharashtra News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com