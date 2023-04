नाशिक रोड : जेलरोड परिसरातील नारायण बापूनगर येथील खाजगी शाळेत विद्यार्थ्यांना बेदम मारहाण केल्या प्रकरणी संतापलेला पालकांची शाळेच्या प्रार्चाया विरुध्दात तक्रार तर पालकांनी शाळेत येवून शाळेची नुकसान केल्या प्रकरणी प्राचार्यांची पालकांविरुध्द तक्रार उपनगर पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आली. (Parents and school principal complain against each other in case of beating students at scotish academy school Nashik Crime News)

या बाबत माहिती आशीकी नारायण बापूनगर येथील स्कॉटिश अकॅडमी शाळेत इयत्ता आठवी मध्ये शिकणारा पृथ्वीराज अरुण ढिकले दंगा मस्ती करु नका, असे सांगुन प्राचार्या रमा रेड्डी यांनी विद्यार्थ्यांना मस्ती का करतात या कारणाने बेदम मारहाण केली.

तसेच राकेश लकी व समीर कल्याणी यांनाही याच कारणावस्त मारहाण केली. विद्यार्थ्यानी त्वरीत घरी येवून पालकांनी सांगितले. या मारहाणीमध्ये एक विद्यार्थी चक्कर येऊन पडल्याचे नातेवाईकांनी सांगितले आहे.

पालकांनी विद्यार्थ्यांना का मारले, असा जाब विचारायला गेलेल्या पालकांना सुद्धा काठीने मारहाण केली याबाबात व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. संतापलेल्या पालकांनी कैलास ढिकेल आदि पालकांनी उपनगर पोलीस ठाण्यात शाळेच्या संचालिका रमा रेड्डी यांच्याविरुद्ध तक्रार केली आहे.

पालकांनी शाळेत येवून साहित्याची नुकसान केली आहे. याबाबत स्कॉटिच अकॅडमी शाळेच्या प्राचार्य रमा रेड्डी व तेथील शिक्षिका यांनी पोलीस ठाण्यात येवून तक्रार केली. यावेळी पालक व शिक्षकांची शाब्दिक चकमक झाली.