Nashik News : उद्यान नागरिकांसाठी की गावगुंड, मद्यपींसाठी; वावरेनगरातील रहिवाशांचा संतप्त सवाल

सिडको (जि. नाशिक) : परिसरातील वावरेनगर उद्यानात रात्री मद्यपींचा धिंगाणा सुरू असून, दिवसा मात्र उद्यानाचा थेट प्रेमीयुगुलांनी ताबा घेतला असल्याचे वास्तववादी चित्र दिसून येत आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे सावट असून, प्रशासन मात्र मूग गिळून गप्प बसल्याने नागरिकांमधून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. (Park for citizens or alcoholics angry question of residents of Wavrenagar Nashik News)

सिडको वावरेनगरमध्ये असलेले वावरेनगर उद्यान समस्यांच्या गर्तेत अडकलेले असून, या उद्यानाचा वापर मद्यपी, प्रेमीयुगुल आणि व्यावसायिकांसह काही राजकीय नेत्यांना त्यांच्या वस्तू ठेवण्यासाठी करण्यात येत आहे. यामुळे उद्यानाचा वापर नक्की लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी की मद्यपी, गावगुंडांसाठी, असा प्रश्न स्थानिक नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

उद्यानाच्या आवारात मद्यपींच्या धिंगाण्यामुळे परिसरातील महिला येथे येण्यास टाळाटाळ करत असतात. तर, ज्येष्ठ नागरिकदेखील येथे आल्यानंतर त्यांना असे प्रकार बघावयास मिळत असल्याने नागरिकांनी या उद्यानाकडे पाठ फिरवली आहे.

पोलिस प्रशासनाने सिडकोतील उद्यानाकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे असून, काही दिवसांपासून विविध ठिकाणी लावलेले स्कॅन कोड स्कॅनर होत नसल्याचा नागरिकांनी आरोप केला आहे. पोलिसांकडून नागरिकांची सुरक्षा वाऱ्यावर असल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.

"उद्यान परिसरात नेहमीच मद्यपींचा धिंगाणा सुरू असतो. अनेक गावगुंड उद्यानात येऊन रात्री व दुपारी सुमारास मद्यप्राशन करतात. यामुळे महिलांमध्ये भीतीचे सावट आहे."

- संगीता जाधव, गृहिणी

"उद्यानामध्ये मद्यपी व प्रेमीयुगुलांचा त्रास असून येथे येण्यास आम्ही टाळाटाळ करत असतो. या उद्यानावर प्रशासनाने जातीने लक्ष देऊन आमच्या समस्या त्वरित सोडवाव्यात."

- पुष्पा पाटील, गृहिणी

"स्थानिक पोलिस प्रशासनाने उद्यानाच्या परिसरात दुपारी व रात्री गस्त केल्यास त्यांना अनेक गावगुंड सापडू शकतील. त्यावर योग्य शासन केल्यास या उद्यानाचा परिसरातील रहिवाशांना वापर करता येईल."- जयश्री कोल्हे, गृहिणी

"उद्यानामध्ये थोडेच साहित्य असून, नेक रहिवासी येथील ग्रीन जिमचा वापर करत असतात. मात्र, उद्यानाची काही ठिकाणी दुरवस्था झालेली असून उद्यान विभागाने यावर त्वरित उपाययोजना करायला हवी. तर येथे रोज स्वच्छता होणे गरजेचे आहे."- मीनल शिंदे, गृहिणी

