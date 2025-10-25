Nashik Crime : 25 वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअरनं उचललं टोकाचं पाऊल; सचिनने पुण्यात सिनेमा सृष्टीतही केलं होतं काम

पारोळा (नाशिक) : तालुक्यातील उंदिरखेडे येथील २५ वर्षीय तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या (Parola Nashik Software Engineer) केली. ही घटना गुरुवारी (ता. २३) दुपारी दीडच्या सुमारास उघडकीस आली. सचिन गणेश चांदवडे असे मृत तरुणाचे नाव आहे. .सचिन चांदवडे याने कोणालाही काही न सांगता आपल्या घराच्या वरील मजल्याच्या पंख्याला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यास खाली उतरूवून खासगी रुग्णालयात दाखल केले. प्रकृती खालावल्याने तेथून धुळे येथे हलविण्यात आले..Nanded Crime : विवाहित महिलेसोबत प्रेमसंबंध, हात-पाय बांधून नांदेडच्या तरुणाला बेदम मारहाण; अंगाला गरम चटके देऊन केला छळ.शुक्रवाारी (ता. २४) रात्री दीडच्या सुमारास उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. सचिन सॉफ्टवेअर इंजिनिअर असून, तो पुणे येथील आयटी पार्कमध्ये नोकरीत करीत होता. त्याला अभिनयाची लहानपणापासून आवड असल्याने मुंबई, पुणे येथील सिनेमा सृष्टीत त्याने काम केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.