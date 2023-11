Nashik News: परसूलला पतीपत्नीने गळफास घेत संपवले जीवन

By

सोग्रस : परसूल (ता.चांदवड) येथील पती-पत्नीने आत्महत्या केल्याने खळबळ उडाली आहे. पतीने घराच्या छताला गळफास घेतला तर पत्नीने विषारी पदार्थ प्राशन करत आत्महत्या केली. ही घटना शुक्रवारी (ता.२४) दुपारी घडली.

घटनेची माहिती पोलिस पाटील सोनाली सोनवणे यांनी चांदवड पोलिसांना दिली. पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे. (Parsul hanged by her husband and wife Nashik News)

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार भाऊसाहेब एकनाथ बरकले (३७) व त्यांची पत्नी सुनीता (३०) हे राहत होते. शुक्रवारी दुपारच्या सुमारास भाऊसाहेब बरकले यांनी घरातील छताला गळफास घेतल्याचे एका ग्रामस्थांच्या लक्षात आले.

त्यांनी पोलिस पाटील यांना माहिती दिली. पोलिस पाटील व ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली असता पती भाऊसाहेब यांनी गळफास तर पत्नी सुनीता येणे काहीतरी विषारी पदार्थ प्राशन करून आत्महत्या केल्याचे घटनास्थळावर दिसून आले.

या दांपत्याने आत्महत्या का केली याचे कारण रात्री उशिरापर्यंत स्पष्ट झाले नव्हते. पोलिस निरीक्षक कैलास वाघ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस कर्मचारी तपास करत आहेत.