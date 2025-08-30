Malgaon News : पवित्र पोर्टल भरतीत अंशकालीन निदेशकांचा समावेश करा; मालेगावच्या शिक्षकांनी शिक्षणमंत्र्यांना घातले साकडे

मालेगाव शहर: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये मानधनावरील अंशकालीन निदेशकांचा पवित्र पोर्टल भरतीत समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी करून शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना साकडे घालण्यात आले..राज्यात कला, क्रीडा व कार्यानुभव विषयासाठी तीन हजार ७८० अंशकालीन निदेशकांना नेमणूक देण्यात आली आहे. सरकारचा ५ जूनला निर्गमित शासन निर्णय अंशकालीन निदेशकांवर अन्यायकारक असून, नव्याने शुद्धीपत्रक काढण्याची मागणी आहे..शुद्धीपत्रकात नवीन बदल करताना कला, क्रीडा, कार्यानुभव अंशकालीन निदेशकांना समप्रमाणात तासिका भारांश देण्यात यावा, दहा महिन्यांची नियुक्ती न देता न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सरसकट कायम नियुक्ती देण्यात यावी, एकंदरीत दिवसभरातील विषयानुरूप तासिकांच्या व्यतिरिक्त शैक्षणिक कामकाज करत असल्याने ३५ हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, या शैक्षणिक वर्षामध्ये पवित्र पोर्टलद्वारे होणाऱ्या भरतीत २०१२ पासून मानधनावर काम करणाऱ्या अंशकालीन निदेशकांचा विचार करावा आदी मागण्यांचे निवेदन मंत्री भुसे यांना देण्यात आले..कला, क्रीडा व कार्यानुभव विषयाचे अंशकालीन निदेशक संघटनेचे राज्य प्रतिनिधी उगले, योगेश अहिरे, राहुल अहिरे, समाधान खैरनार, गोपी देसले, सोनिया शेवाळे, वर्षा खैरनार, नीलेश खैरनार, ज्योती निकम, अनंत देसले, संजय निरभवणे, भावना निकम, श्रीमती देशमुख आदी सहभागी होते..अंशकालीन निदेशकांचा प्रवाससन २०१२ ला दहा हजार निदेशक होते. त्यानंतर २०१७-१९ मध्ये सहावी ते आठवीच्या ज्या शाळांमध्ये शंभराहून अधिक पट अशा शाळांमध्ये पाच हजार पाचशे निदेशकांना नेमणूक दिली. कोरोनानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नवीन तीन हजार ७८० नियुक्ती देण्यात आल्या. सुरवातीला तासिकेनुसार पाच हजार मानधन, नंतर सात हजार, ५ जूनच्या निर्णयानुसार तासिका दोनशे रुपये, यातही कला व क्रीडा निदेशकांना दोन तुकड्या असल्यास १८ हजार, तर कार्यानुभव निदेशकांना तासिकेनुसार अवघे सहा हजार इतके तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागत आहे..Piyush Goyal: भारत भेदभावापुढे झुकणार नाही; केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लवकरच मुक्त व्यापार करार पूर्ण करणार .गेल्या तेरा वर्षांपासून राज्यातील ग्रामीण भागात तोकड्या मानधनावर आम्ही बेरोजगार काम करतोय. मायबाप सरकारने पवित्र पोर्टलद्वारे होणाऱ्या कला, क्रीडा व कार्यानुभव शिक्षक भरतीत आम्हाला प्राधान्य द्यावे.- योगेश अहिरे, अध्यक्ष- कला, क्रीडा व कार्यानुभव अंशकालीन निदेशक संघटना, मालेगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.