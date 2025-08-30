नाशिक

Malgaon News : पवित्र पोर्टल भरतीत अंशकालीन निदेशकांचा समावेश करा; मालेगावच्या शिक्षकांनी शिक्षणमंत्र्यांना घातले साकडे

Malgaon Part-Time Directors Raise Demand : मालेगावमधील कला, क्रीडा व कार्यानुभव अंशकालीन निदेशक संघटनेने शिक्षणमंत्री भुसे यांना मानधन व नियुक्तीसंदर्भात निवेदन सादर केले.
education minister
education ministersakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालेगाव शहर: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये मानधनावरील अंशकालीन निदेशकांचा पवित्र पोर्टल भरतीत समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी करून शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना साकडे घालण्यात आले.

Loading content, please wait...
Nashik
Malegaon
maharashtra
education
teacher
Education minister
dada bhuse

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com