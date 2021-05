म्युकरमायकोसिसचा देवळा तालुक्यात शिरकाव; आरोग्य विभागात नोंद नाही

देवळा (जि. नाशिक) : कोरोनामुक्तीकडे (Coronavirus) वाटचाल करणाऱ्या देवळा तालुक्यात म्युकरमायकोसिसचे (myocormycosis) रुग्ण आढळल्याने तालुक्यात पुन्हा चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या रुग्णांची नोंद आरोग्य विभागाकडे नसली तरी संबंधित रुग्ण खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. (Patients with myocormycosis infarction have been found in Deola taluka)



शहरांपाठोपाठ ग्रामीण भागातही म्युकरमायकोसिसने प्रवेश केल्याने तालुक्यात भीतीचे वातावरण आहे. वाखारी येथील एका व्यक्तीला काही दिवसांपूर्वी कोरोनाची लागण झाली होती. एचआरसीटी स्कोअर २२ होता. औषधोपचारानंतर त्यांनी कोरोनावर यशस्वीरीत्या मात केली. मात्र, त्यानंतर त्यांना नाकाचा आणि डोळ्याचा त्रास जाणवू लागल्याने नाशिकच्या आडगाव येथील मविप्र रुग्णालयात तपासणी केली असता म्युकरमायकोसिस झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. त्यांच्यावर नुकतीच नाकावर यशस्वी शस्त्रक्रिया झाली असून, डोळ्यावरही शस्त्रक्रिया करण्यात येणार आहे. सध्या प्रकृती चांगली आहे. खासगी रुग्णालयात उपचार घेत असल्याने त्यांची शासकीय आरोग्य यंत्रणेकडे नोंद नाही. अशाच पद्धतीने इतरही काही रुग्ण जिल्ह्यात खासगी रुग्णालयात उपचार घेत असल्याचे समजते. त्यास येथील डॉक्टरांनी दुजोरा दिला आहे. या रुग्णांची माहिती आरोग्य यंत्रणेकडे नसल्याने उपचार घेत असलेले रुग्ण आणि आरोग्य यंत्रणेकडे असलेली नोंद यामध्ये तफावत दिसून येत आहे. असे असले तरी आरोग्य विभागाकडून या आजाराबाबत जनजागृती केली जात आहे.

म्युकरमायकोसिस हा एक बुरशीजन्य आजार आहे. मधुमेह झालेल्या आणि कोरोनातून बऱ्या झालेल्या रुग्णांना हा आजार लवकर होतो असे आढळून आले आहे. हा आजार होऊ नये म्हणून नागरिकांनी आपली व कुटुंबाची काळजी घ्यावी. कुणीही घाबरून न जाता या आजाराला दूर ठेवण्यासाठी सतर्क राहावे.

-डॉ. मंदाकिनी दाणी, तालुका आरोग्याधिकारी (प्रभारी), देवळा

