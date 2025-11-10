Nashik Crime : ग्रामस्थांच्या वेशात ४८ तास शोध! बेथेलनगर गोळीबार प्रकरणातील म्होरक्याला १० कि.मी. पाठलाग करून बेड्या

नाशिक: बेथेलनगर येथील हवेत गोळीबार करणाऱ्या पवार टोळीच्या म्होरक्याच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. शहर गुन्हे शाखेच्या पथकाने ग्रामस्थांची वेशभूषा करीत कसून शोध घेतल्यानंतर पोलिसांची चाहूल लागल्याने परजिल्ह्यात पलायन करण्याच्या तयारीत असताना या म्होरक्याचा पोलिसांनी तब्बल १० कि.मी. पाठलाग करून त्यास जेरबंद केले आहे. पोलिसी खाक्या कळताच त्याला ‘नाशिक जिल्हा, कायद्याचा बालेकिल्ल्या’ची उपरती झाली. .राहुल मच्छिंद्र पवार (रा. नाशिक) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे. गेल्या ३ तारखेला रात्री शरणपूरच्या बेथेलनगरमध्ये पवार टोळीच्या संशयितांनी सराईत गुन्हेगार हर्षद पाटणकर याला ठार मारण्याच्या हेतूने राडा घातला होता. त्यावेळी संशयिताने हवेत गोळीबार करून दहशत माजविली होती. तेव्हापासून पवार टोळीच्या म्होरक्या राहुल.पवार पसार होता.शहर गुन्हेशाखेच्या युनिट एकचे अंमलदार राहुल पालखेडे, महेश साळुंके यांच्या तांत्रिक विश्लेषणानुसार आणि अंमलदार अप्पा पानवळ, नितीन जगताप यांना संशयित राहुल पवार हा नांदगाव परिसरात असल्याची खबर मिळाली होती. युनिट एकचे वरिष्ठ निरीक्षक डॉ. अंचल मुदगल यांनी पथकाला नांदगावला रवाना केले. .पथकाने तब्बल ४८ तास नांदगाव परिसरातील शेतमळे, गावांमध्ये शोध घेतला. शोध घेताना पोलिसांनी ग्रामस्थांचीच वेशभूषा केली होती. नांदगावातून संशयित पवार छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पलायन करण्याच्या तयारी असल्याची माहिती पथकाला मिळाली असता, अजून कसून शोध सुरू केला. त्यावेळी संशयित पवारला पोलिसांची चाहूल लागलात त्याने पलायन केले असता पोलिसांनी तब्बल १० कि.मी.पर्यंत त्याचा पाठलाग करीत त्यास जेरबंद केले..सदरची कामगिरी आयुक्त संदीप कर्णिक, गुन्हे शाखेचे उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, सहायक आयुक्त संदीप मिटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली युनिट एकचे वरिष्ठ निरीक्षक डॉ. अंचल मुदगल, उपनिरीक्षक चेतन श्रीवंत, सुदाम सांगळे, किरण शिरसाठ, महेश साळुंके, उत्तम पवार, राहुल पालखेडे, आप्पा पानवळ, नितीन जगताप, गोरक्ष साबळे, राम बर्डे, उत्तम खरपडे, अनुजा येवले, समाधान पवार यांच्या पथकाने बजावली..आतापर्यंत सात अटकगेल्या ३ तारखेला बेथेलनगरात रात्री साडेनऊच्या सुमारास पवार-पाटणकर टोळीयुद्धातून हवेत गोळीबार केल्याची घटना घडली होती. पवार टोळीच्या संशयितांनी कोयते, चॉपर, दांडके व काचेच्या बाटल्यांनी रिक्षांसह वाहनांची तोडफोड करीत राडा घातला..Nashik Mahavitaran : वीजचोरांना मोठा झटका! नाशिक परिमंडळात महावितरणकडून १७ कोटी ११ लाखांचा दंड.यात, भूषण रोहीदास पवार (वय २८) जखमी झाला होता. पवार टोळीच्या अजय मोहन देवरे (वय २१), भारत अंबादास कुऱ्हाडे (१९), विकी अनिल गुंजाळ (१८), प्रेम सुनील जगताप (१९), मोहित संतोष जगताप उर्फ ओम (वय २०), लंबोदर फसाळे या संशयितांना अटक केली आहे. तर, सराईत गुन्हेगार हर्षद पाटणकर, पवार टोळीचा रोशन शिंदे हे पसार असून त्यांचा शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.