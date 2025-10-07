Nashik Sonography Center : नाशिकमधील सोनोग्राफी केंद्रांची आता दर तीन महिन्यांनी तपासणी होणार

नाशिक: गर्भधारणापूर्व व प्रसूतिपूर्व निदानतंत्र कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करताना दर ९० दिवसांनी जिल्ह्यातील सोनोग्राफी केंद्रांची नियमित तपासणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी (ता.६) पीसीपीएनडीटीअंतर्गत जिल्हा दक्षता समितीच्या बैठकी प्रसंगी ते बोलत होते..पोलिस अधीक्षक (ग्रामीण) बाळासाहेब पाटील, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सुनील दुसाने, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संदीप सूर्यवंशी, डॉ. राजेंद्र बागूल, मालेगावचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अमोल दुसाने, मनपाच्या साथरोगतज्ज्ञ डॉ. हेमलता देशमुख, ॲड सुवर्णा शेपाळ, ॲड. शैलेंद्र बागडे आदी उपस्थित होते. .जिल्हाधिकारी म्हणाले, जिल्ह्यातील सोनोग्राफी केंद्रांची दर तीन महिन्यांनी नियमित तपासणी करावी. तपासणीत त्या केंद्राचे एफ फॉर्म ऑडिट करणे आवश्यक आहे. ज्या गरोदर मातांची शासकीय रुग्णालयांत नोंदणी झाली असेल व प्रसूती झाल्याची नोंद नसेल अशी माहिती संकलित करण्यात यावी. जिल्ह्यात लिंगगुणोत्तर प्रमाण वाढविण्यासाठी पहिले अपत्य मुलगी असलेल्या मातांचे आणि कुटुंबीयांचे समुपदेशन करावे..Cough Syrup Contamination : ...तर वाचला असता निष्पाप बालकांचा जीव; कफ सिरप कंपनीने केले ३५० बाबींचे उल्लंघन, अहवालात धक्कादायक माहिती समोर\n.तसेच जनजागृतीवर भर द्यावा, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारींनी केल्या. सोनोग्राफी केंद्रांच्या तपासणीत नाशिक व मालेगाव महानगरपालिकाअंतर्गत गर्भलिंग निदानाबाबत दाखल गुन्ह्यांबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा शर्मा यांनी घेतला. सुवर्णा शेपाळ यांनी गर्भधारणापूर्व व प्रसूती पूर्व निदानतंत्र कायद्यांतर्गत जिल्ह्यातील कामकाज व कारवाईची माहिती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.