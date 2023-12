Nashik News: : राज्य विधी मंडळाचे अधिवेशन गुरुवार (ता. ७) पासून सुरू होत असून अधिवेशनाच्या निमित्ताने नाशिकच्या प्रलंबित प्रश्‍नांना वाचा फुटून तत्परतेने सुटतील, अशी अपेक्षा नाशिककरांकडून व्यक्त केली जात आहे.

शहराशी संबंधित एक डझनहून अधिक प्रश्‍न प्रलंबित आहे. त्याशिवाय नाशिक- मुंबई प्रवासाला तब्बल पाच तास लागतं असल्याने नाशिककरांसाठी मोठी डोकेदुखी आहे.

त्यामुळे कल्याण ते ठाणे दरम्यानची वाहतुकीची समस्या सोडविण्याला प्राधान्य देण्यासाठी विधिमंडळ अधिवेशनात प्रश्‍न उपस्थित केला जाईल, अशी अपेक्षा नाशिककरांची आहे. (people are hoping that pending issues of Nashik will be resolved in Session of State Legislature news)