NMC News: लोकप्रतिनिधींना यांत्रिकी झाडू मागण्यास बंदी; नियमावली तयार करणार

NMC News: महापालिकेने इटलीहून खरेदी केलेल्या ३३ कोटींच्या चार यांत्रिकी झाडूंची चाचणी यशस्वी होत असताना नगरसेवक, लोकप्रतिनिधींकडून लग्न समारंभ किंवा वैयक्तिक कामांसाठी घर, कार्यक्रमस्थळी यांत्रिकी झाडूची मागणी लक्षात घेऊन नियमावली तयार केली जाणार असून खासगी कामासाठी महापालिकेची यंत्रणा वापरता येणार नाही.

त्याचबरोबर महापालिका हद्दीबाहेर मंत्री किंवा व्हीआयपींचा दौरा असल्यास तेथे यांत्रिकी झाडूच्या साहाय्याने झाडलोट, स्वच्छता करायची असेल तर किलोमीटर किंवा वेळेनुसार दर आकारले जाणार आहे. (People representatives are prohibited from asking for mechanical broom nashik news)