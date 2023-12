NMC News: जमिनीवरच्या सर्वेक्षणात छिद्र मोजणार! शहरातील भूजल पातळीचा समतोल राखण्यासाठी नियोजन

नाशिक : शहरातील वस्तीपासून रस्त्यापर्यंत सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेकडून भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) मॅपिंग सुरू करण्यात आले.

पहिल्या टप्प्यातील ड्रोन सर्वे पूर्ण झाल्यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यात जमिनीवरच सर्वेक्षण सुरू करताना पाण्याचा वाढता वापर व त्यातून भूजलाची खालावणाऱ्या पातळीचा अभ्यास करण्यासाठी जमिनीला कृत्रिमरीत्या पाडण्यात आलेल्या छिद्रांची माहिती संकलित करून राज्य शासनाला सादर केली जाणार आहे.

जेणेकरून भूगर्भातील पाण्याचा किती प्रमाणात वापर होतो याची माहिती राज्य शासनाला उपलब्ध होवू शकेल. (NMC Holes will be measured in ground survey Planning to maintain ground water level balance in city nashik)