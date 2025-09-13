Accident News : पेठ येथे बस अपघात: भरधाव बस झाडावर आदळून १२ विद्यार्थिनी जखमी

पेठ: प्रवाशांसह विद्यार्थिनींना घेऊन जाणारी पेठ आगाराची बस ( एमएच १४ बीटी ३५९८) शुक्रवारी (ता. १२) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास पेठहून आडगावकडे भरधाव जात असताना एका वळणावर चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने लगतच्या सागाच्या झाडासह दगडावर आदळली. यामुळे बस जागीच थांबून अनर्थ टळला असला तरी बारा मुलींना दुखापत झाली आहे..या बसमध्ये पंचवीसहून अधिक प्रवासी होते. बसमधील विद्यार्थिनी आरती जनार्दन महाले (१७), मोनिका विलास दरोडे (१६), अंकिता बाळू गुजर (१८, सर्व रा. हनुमंतपाडा (भुवन) यांच्या डोक्यास, तोंडाला मार लागला. इतर विद्यार्थी, विद्यार्थीनींबरोबरच प्रवाशांना किरकोळ मार लागला. पेठ येथील शाळा व महाविद्यालय सुटल्यानंतर नित्याप्रमाणे बस पेठ- तोंडवळ- भुवन मार्गावरून न नेता चालकाने मनमानी करीत परस्पर पेठ - अंध्रुटे मार्गाने नेली. .Kiwale Traffic : मामुर्डी-गहुंजे रस्त्यात ई-बस पुन्हा बंद, वाहतूक पाच तास ठप्प; नागरिक वैतागले.एका वळणावर चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने भरधाव बस लगतच्या झाडावर आदळली. या अपघाताने विद्यार्थिनी व प्रवासी पुढील लोखंडी बाकावर आपटल्याने जखमी झाले. परिसरातील नागरिकांच्या मदतीने जखमींना भुवन प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या रुग्णवाहिकेने पेठच्या ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. पेठ पोलिस ठाण्यात अपघाताचा गुन्हा दाखल झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.